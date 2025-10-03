Language
    SSKTK Box Office Collection Day 1: 'कांतारा' पर भारी पड़ गई वरुण-जाह्नवी की मूवी, पहले दिन की धांसू कमाई!

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 08:48 AM (IST)

    Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari Day 1 Box Office Collection लेटेस्ट रिलीज हिंदी मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। दशहरा के मौके पर इस फिल्म ने बड़े पर्दे पर एंट्री मारी और कमाई शानदार रही। कांतारा चैप्टर 1 के आगे फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसा रहा जानिए यहां।

    Hero Image
    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) कल यानी 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई। गांधी जयंती और दशहरा की छुट्टी का लाभ इस रोमांटिक ड्रामा को मिला या नहीं, यह पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से साफ हो गया है।

    दशहरा पर शशांक खैतान निर्देशित सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी रिलीज हुई। फिल्म का क्लैश 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara: A Legend Chapter 1) से हुआ। यूं तो दशहरा पर बॉक्स ऑफिस का राजा कांतारा बना लेकिन सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने भी कम कमाई नहीं की।

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी का कलेक्शन

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने पहले दिन गर्दा उड़ा दिया। सैकनिल्क के मुताबिक, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर मूवी ने पहले दिन यानी ओपनिंग डे पर करीब 9.25 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। हालांकि, यह शुरुआती आंकड़े हैं। सही आंकड़े इससे कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। 

    Photo Credit - X

    कांतारा को बॉक्स ऑफिस पर मिली टक्कर

    यूं तो कांतारा चैप्टर 1 ने सनी संस्कारी से पांच गुना ज्यादा कमाई की है, लेकिन कम हाइप और लो बजट के हिसाब से फिल्म की कमाई ठीक-ठाक रही है। वैसे भी रोमांटिक जॉनर की फिल्मों की कमाई 10 से 15 करोड़ के इर्द-गिर्द ही जा पाती है। वहीं, कांतारा ने सभी भाषाओं में मिलाकर पहले दिन 60 करोड़ कमाया है। खैर, पहले दिन सनी संस्कारी ने इतना कारोबार किया है तो वीकेंड पर इसकी कमाई बढ़ने की उम्मीद है।

    Photo Credit - X

    क्या है फिल्म की कहानी?

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की कहानी सनी और तुलसी की है जो अपने-अपने पार्टनर को पाने के लिए एक साथ आते हैं और फिर उन्हें ही प्यार हो जाता है। फिल्म में वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या मल्होत्रा और रोहित सरफ भी हैं। फिल्म का निर्माण धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले किया गया है। फिल्म की कहानी हल्की-फुल्की रोमांटिक और कॉमेडी से भरी है जो सिनेमाघरों में देखने लायक है।

