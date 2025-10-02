Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari X Review: वरुण बनेंगे कॉमेडी के नए बॉस, दर्शकों ने दिया हैरान करने वाला रिव्यू

Language
    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 04:28 PM (IST)

    वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की टक्कर सिनेमाहॉल में फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के साथ टकराई है। मूवी को समीक्षकों से भले ही अच्छे रिव्यू न मिले हो लेकिन दर्शकों ने तो सनी की पंच लाइने सुनकर उसे कॉमेडी की दुनिया का नया बादशाह ही बना दिया है। उन्हें कैसी लगी है ये फिल्म यहां देखें रिव्यू

    सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने जीत लिया दर्शकों का दिल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। किसी भी एक्टर के लिए सबसे ज्यादा मायने उसकी ऑडियंस का प्यार रखता है। हर हफ्ते उन्हें एक ऐसी परीक्षा से गुजरना पड़ता है, जो किसी भी एक्टर के आगे का फिल्मी करियर तय करता है। पिछले काफी समय से एक हिट फिल्म के लिए तरस रहे वरुण धवन को फैंस ने आखिरकार वह ग्रीन सिग्नल दे ही दिया है। 

    उनकी दशहरे के मौके पर रिलीज हुई फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' की टक्कर आज बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' से हुई है। हालांकि, इस बड़ी फिल्म के सामने वरुण धवन की फिल्म को दर्शकों का पॉजिटिव और हैरान करने वाला रिस्पांस मिल रहा है। 

    दर्शकों को पसंद आ गए 'सनी संस्कारी'

    समीक्षकों को धर्मा प्रोडक्शन में बनी शशांक खेतान द्वारा निर्देशित ये फिल्म पसंद आई हो या न आई हो, लेकिन दर्शकों को तो वरुण धवन की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। फिल्म देखकर निकले एक दर्शक ने एक्स अकाउंट पर लिखा, "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक अच्छी फैमिली एंटरटेनर है। फिल्म की कहानी और इसमें इमोशनल एलिमेंट तो पीक पर है। इसका स्क्रीनप्ले अच्छा है और फिल्म में ह्यूमर है। वरुण धवन का स्टाइल बिल्कुल बॉस वाला है"। 

    दूसरे यूजर ने लिखा, "एक सॉलिड एंटरटेनर फिल्म है। एक जोड़ के रखने वाली स्क्रिप्ट , शानदार कॉमेडी और सभी की बेहतरीन परफॉर्मेंस। वरुण धवन ने कॉमेडी में धमाल मचा दिया, जाह्नवी क्यूट लग रही हैं। सान्या मल्होत्रा और रोहित सराफ बेहतरीन"। 

    ये सीन बना सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की जान

    एक और अन्य यूजर ने पूरी स्टारकास्ट की तारीफ करते हुए लिखा, "इस फिल्म की पूरी टीम सराहना के काबिल है। वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की केमिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है। उनके कॉमिक टाइमिंग और इमोशनल सींस को फिल्म में बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाया गया है। क्या बेहतरीन फिल्म बनाई है"। 

    जाह्नवी कपूर की तारीफ करते हुए एक और यूजर ने लिखा, "सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक लाइट और मजेदार फिल्म है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जाह्नवी कपूर ने तुलसी बनकर फिल्म को 100 परसेंट फनी बनाया है। हर लाइन हर एक्सप्रेशन परफेक्ट था"। 

    आपको बता दें कि इस फिल्म से पहले जाह्नवी कपूर और वरुण धवन की जोड़ी फिल्म 'बवाल' में देखने को मिली थी, जो अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। ये दूसरी बार है, जब इस जोड़ी को दर्शकों का बेशुमार प्यार मिला है और मूवी से एक अच्छी ओपनिंग की उम्मीद है। 

