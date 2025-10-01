Language
    Sunny Sanskari Advance Booking: बॉक्स ऑफिस पर 'संस्कारी' निकला हमारा सनी, एडवांस बुकिंग में किया धांसू कलेक्शन

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:36 PM (IST)

    वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी गांधी जयंती पर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर वन से मुकाबला करेगी। सनी संस्कारी एक रोमांटिक कॉमेडी है जबकि कांतारा चैप्टर 1 माइथोलॉजिकल ड्रामा है। सनी संस्कारी ने एडवांस बुकिंग में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। अब देखना होगा कि एंटरटेनमेंट के लिए दोनों फिल्में दर्शकों को कितना लुभा पाती हैं।

    सनी संस्कारी का एडवांस बुकिंग कलेक्शन (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गांधी जयंती के दिन दो अक्तूबर को वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक बड़ा पंगा लेने उतर रही है। दरअसल इसी दिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर वन रिलीज हो रही है जो इसे कड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है।

    किस मूवी से होगा क्लैश?

    हालांकि दोनों ही मूवीज का जॉनर अलग-अलग है दूसरा ये वीकेंड लंबा तो इस हिसाब से सनी संस्कारी के लिए एक उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जबकि कांतारा चैप्टर 1 एक माइथोलॉजिकल ड्रामा है जोकि इसी नाम से आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म का प्रीक्वल है।

    कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?

    शशांक खेतान निर्देशित इस फिल्म की पहले दिन की एडवांस बुकिंग को देखते हुए अच्छी शुरुआत होने की संभावना है। सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने ब्लॉक सीट के साथ 3.56 करोड़ की एडवांस बुकिंग कर ली है। उस हिसाब से सनी संस्कारी पहले दिन 8 से 9 करोड़ की ओपनिंग ले सकती है।

    ब्लॉक सीटों को आम तौर पर सार्वजनिक बिक्री से रोक दिया जाता है और उन्हें अंतिम समय की बुकिंग, प्रमोशन या स्पेशफिक स्टूडियो स्कीम्स जैसे उद्देश्यों के लिए आरक्षित रखा जाता है।

    कांतारा से है सीधा मुकाबला

    वहीं 'कंतारा: चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग के जरिए पहले ही 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है। ऋषभ शेट्टी निर्देशित और होम्बले फ़िल्म्स द्वारा समर्थित इस फ़िल्म के सह-निर्माता विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा हैं। शेट्टी के अलावा, इसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।

    क्या है फिल्म की कहानी?

    वरुण का किरदार फिल्म में एक लवर ब्वॉय का दिखाया गया है जो अपनी गर्लफ्रेंड अनन्या (सान्या मल्होत्रा) को पाने के लिए बेताब है और उसे प्रपोज करने की योजना बना रहा है। अभिनेता रोहित सराफ जाह्नवी के पूर्व प्रेमी विक्रम का किरदार निभा रहे हैं। कहानी आगे चलकर एक कॉमेडी-ऑफ़-एरर की ओर ले जाती है जहां वरुण जाह्नवी के प्यार में पड़ जाता है, जिससे संघर्ष और बढ़ जाता है। इसके अलावा इसके गानों ने पहले ही चार्टबस्टर में जगह बना ली है।

