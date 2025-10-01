Sunny Sanskari Advance Booking: बॉक्स ऑफिस पर 'संस्कारी' निकला हमारा सनी, एडवांस बुकिंग में किया धांसू कलेक्शन

वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी गांधी जयंती पर ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर वन से मुकाबला करेगी। सनी संस्कारी एक रोमांटिक कॉमेडी है जबकि कांतारा चैप्टर 1 माइथोलॉजिकल ड्रामा है। सनी संस्कारी ने एडवांस बुकिंग में अच्छा खासा कलेक्शन कर लिया है। अब देखना होगा कि एंटरटेनमेंट के लिए दोनों फिल्में दर्शकों को कितना लुभा पाती हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गांधी जयंती के दिन दो अक्तूबर को वरुण धवन और जाह्नवी कपूर की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक बड़ा पंगा लेने उतर रही है। दरअसल इसी दिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर वन रिलीज हो रही है जो इसे कड़ी टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

किस मूवी से होगा क्लैश? हालांकि दोनों ही मूवीज का जॉनर अलग-अलग है दूसरा ये वीकेंड लंबा तो इस हिसाब से सनी संस्कारी के लिए एक उम्मीद है कि लोग इसे पसंद करेंगे। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जबकि कांतारा चैप्टर 1 एक माइथोलॉजिकल ड्रामा है जोकि इसी नाम से आई ऋषभ शेट्टी की फिल्म का प्रीक्वल है।

ब्लॉक सीटों को आम तौर पर सार्वजनिक बिक्री से रोक दिया जाता है और उन्हें अंतिम समय की बुकिंग, प्रमोशन या स्पेशफिक स्टूडियो स्कीम्स जैसे उद्देश्यों के लिए आरक्षित रखा जाता है। कांतारा से है सीधा मुकाबला वहीं 'कंतारा: चैप्टर 1' ने एडवांस बुकिंग के जरिए पहले ही 18 करोड़ रुपये से ज़्यादा की कमाई कर ली है। ऋषभ शेट्टी निर्देशित और होम्बले फ़िल्म्स द्वारा समर्थित इस फ़िल्म के सह-निर्माता विजय किरागंदूर और चालुवे गौड़ा हैं। शेट्टी के अलावा, इसमें रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम भी प्रमुख भूमिकाओं में हैं।