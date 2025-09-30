नवरात्रि पर Varun Dhawan के दिखे संस्कार, कंजकों के साथ ये तस्वीरें खुश कर देंगी आपका दिल

Varun Dhawan अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के प्रमोशन में बिजी वरुण धवन ने इंस्टाग्राम कन्या भोजन की तस्वीरें शेयर कीं। इतना ही नहीं उन्होंने कन्याओं के साथ बैठकर खाना भी खाया। उनकी तस्वीरों पर फैंस भर-भरकर प्यार लुटा रहे हैं और सनी संस्कारी की तारीफ कर रहे हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। एक्टर वरुण धवन देश भर के कई लोगों की तरह मंगलवार, 30 सितंबर को दुर्गा अष्टमी का शुभ त्योहार मना रहे हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी तस्वीरें शेयर कीं जिन्हें देखकर फैंस का दिल भर आया। उन्होंने अष्टमी के दिन कन्या भोजन करवाया और खुद भी उनके साथ बैठकर भोजन किया।

वरुण कन्याओं के साथ बैठकर किया भोजन तस्वीरों में वरुण पांच लड़कियों और एक लड़के के साथ जमीन पर बैठे दिख रहे हैं। बच्चे कागज की प्लेटों और प्लास्टिक के गिलासों में हलवा, चना और पूरी खा रहे थे। पोस्ट के साथ वरुण ने कैप्शन लिखा, 'दुर्गा अष्टमी की शुभकामनाएं, बेस्ट मील'।

हालांकी वरुण के फैंस ने इस बेतुकी ट्रोलिंग पर वरुण का सपोर्ट किया। एक ने लिखा, 'कितना नेगेटिव इंसान हो भाई!!! हर चीज में नेगेटिविटी।' वहीं एक ने लिखा, 'भाई, बच्चे कभी-कभी खाना पूरा नहीं खा पाते, तो प्लेटें अपने साथ ले जाते हैं, अक्सर कई घरों में ऐसा होता है। सिर्फ इसलिए कि वो एक सेलिब्रिटी हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमें हर चीज की आलोचना करनी होगी'। एक ने लिखा, 'कमियां निकालना आसान है लेकिन बच्चों के साथ बैठकर खाना दिखाता है कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हो'।