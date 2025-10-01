वरुण धवन की सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पर CBFC की कैंची, हटाए गए कई सारे Kissing सीन्स
वरुण धवन सान्या मल्होत्रा जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ की फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म को सीबीएफसी ने यू/ए 13+ सर्टिफिकेट दिया है। कुछ किसिंग सीन काटे गए हैं और शराब विरोधी चेतावनी शामिल करने को कहा गया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। वरुण धवन, सान्या मल्होत्रा, जाह्नवी कपूर और रोहित सराफ की फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी" 2 अक्तूबर को रिलीज होने वाली है। इसी दिन ऋषभ शेट्टी की कांतारा भी रिलीज होगी। पर्दे पर दोनों फिल्मों का क्लैश देखना वाकई जबरदस्त होने वाला है।
शशांक खेतान द्वारा निर्देशित इस फिल्म को सीबीएफसी ने आधिकारिक तौर पर यू/ए 13+ सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है।
सीबीएफसी ने हटाए किसिंग सीन
बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, जहां भी 'गार्ड' शब्द आया है, उसे म्यूट कर दिया गया है। यह उस सीन में आता है जहां वरुण का किरदार सनी एक अपमानजनक शब्द बोलता है और फिर दावा करता है कि उसने असल में 'गार्ड' कहा था। इसके अलावा, सीबीएफसी ने किसिंग सीन के 60% हिस्से काट दिए हैं और निर्माताओं से शराब विरोधी चेतावनी शामिल करने को कहा गया है।
सेंसर प्रमाणपत्र के अनुसार फिल्म की अवधि 135.45 मिनट है, जो 2 घंटे, 15 मिनट और 45 सेकंड के बराबर है।
क्लैश के बारे में क्या बोले वरुण धवन
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी की फिल्म 2 अक्टूबर को बॉक्स ऑफिस पर ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 से टकराने वाली है। हाल ही में एक्स पर #Varunsays सेशन के दौरान इस क्लैश पर बात करते हुए, एक फैन ने वरुण से सीधे पूछा, "कांतारा से डर नहीं लग रहा?
वरुण ने जवाब दिया,"रिलीज़ की तारीख तो प्रोडक्शन वाले तय करते हैं। हम बस अपनी फिल्म पर मेहनत कर रहे हैं और लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। काश 2 अक्टूबर को सब हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हों और जश्न मना रहे होते।"
कौन-कौन से कलाकार आए नजर
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी में मजबूत सपोर्टिंग कास्ट भी है जिसमें मनीष पौल, अक्षय ओबेरॉय, अभिनव शर्मा का नाम शामिल है। फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है।
