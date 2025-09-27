1 लाख 28 हजार रुपये की ड्रेस पहन Janhvi Kapoor ने दिखाई अपनी कातिलाना अदाएं, Homebound के इवेंट में लूटी महफिल

लेटेस्ट रिलीज होमबाउंड (Homebound) के लिए सुर्खियां बटोर रहीं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने अपनी लेटेस्ट फोटोज से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनकी लेटेस्ट फोटोज में सबसे खास बात उनकी ड्रेस की कीमत थी। आप जाह्नवी की ड्रेस की कीमत जानकर दंग रह जाएंगे। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) फिल्मों से तो लाइमलाइट बटोरती ही हैं, उनका फैशन सेंस भी ऑन-प्वॉइन्ट रहता है। वह चाहे ट्रेडिशनल पहने या फिर वेस्टर्न... उनका हर लुक छा जाता है। हाल ही में जाह्नवी ने एक ऐसा लुक कैरी किया जिसकी कीमत की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होने लगी।

जाह्नवी कपूर इन दिनों धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म होमबाउंड (Homebound) में नजर आ रही हैं। फिल्म कल रिलीज हो गई है और इसे अच्छे रिव्यू मिले हैं। फिल्म में जाह्नवी के साथ विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) और ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) लीड रोल में हैं।

सिंपल लुक में जाह्नवी ने ढहाया कहर इन दिनों जाह्नवी अपने को-स्टार्स के साथ होमबाउंड का प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने प्रमोशनल इवेंट की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह व्हाइट ड्रेस में कमाल की लग रही हैं। उन्होंने आइवरी कलर की सिंपल और ग्लैमरस बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी। डीप नेकलाइन और डबल स्ट्रैप डिटेलिंग वाली ड्रेस में जाह्नवी ने कहर ढहा दिया। उनकी ड्रेस में फूलों की कढ़ाई थी जो इसे और अट्रैक्टिव बना रही थी।