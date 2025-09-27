Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    1 लाख 28 हजार रुपये की ड्रेस पहन Janhvi Kapoor ने दिखाई अपनी कातिलाना अदाएं, Homebound के इवेंट में लूटी महफिल

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 05:16 PM (IST)

    लेटेस्ट रिलीज होमबाउंड (Homebound) के लिए सुर्खियां बटोर रहीं एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) ने अपनी लेटेस्ट फोटोज से सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। उनकी लेटेस्ट फोटोज में सबसे खास बात उनकी ड्रेस की कीमत थी। आप जाह्नवी की ड्रेस की कीमत जानकर दंग रह जाएंगे। जानिए इस बारे में।

    prefferd source google
    Hero Image
    जाह्नवी कपूर ने लाखों की ड्रेस में दिखाईं दिलकश अदाएं। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर (Janhvi Kapoor) फिल्मों से तो लाइमलाइट बटोरती ही हैं, उनका फैशन सेंस भी ऑन-प्वॉइन्ट रहता है। वह चाहे ट्रेडिशनल पहने या फिर वेस्टर्न... उनका हर लुक छा जाता है। हाल ही में जाह्नवी ने एक ऐसा लुक कैरी किया जिसकी कीमत की चर्चा पूरे सोशल मीडिया पर होने लगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जाह्नवी कपूर इन दिनों धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म होमबाउंड (Homebound) में नजर आ रही हैं। फिल्म कल रिलीज हो गई है और इसे अच्छे रिव्यू मिले हैं। फिल्म में जाह्नवी के साथ विशाल जेठवा (Vishal Jethwa) और ईशान खट्टर (Ishaan Khatter) लीड रोल में हैं। 

    सिंपल लुक में जाह्नवी ने ढहाया कहर

    इन दिनों जाह्नवी अपने को-स्टार्स के साथ होमबाउंड का प्रमोशन कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने अपने प्रमोशनल इवेंट की तस्वीरें शेयर की हैं जिसमें वह व्हाइट ड्रेस में कमाल की लग रही हैं। उन्होंने आइवरी कलर की सिंपल और ग्लैमरस बॉडीकॉन ड्रेस पहनी थी। डीप नेकलाइन और डबल स्ट्रैप डिटेलिंग वाली ड्रेस में जाह्नवी ने कहर ढहा दिया। उनकी ड्रेस में फूलों की कढ़ाई थी जो इसे और अट्रैक्टिव बना रही थी।

    Photo Credit - Instagram

    लाखों में है जाह्नवी कपूर की ड्रेस की कीमत

    जाह्नवी कपूर ने अपने लुक को सिंपल लेकिन एलिगेंट रखा था। उन्होंने इस खूबसूरत ड्रेस के साथ छोटी इयररिंग पहनी थी और स्ट्रेट बाल व मिनिमल मेकअप में अपने लुक को और खूबसूरत बनाया था। यूं तो ओवरऑल ड्रेसअप में जाह्नवी काबिल-ए-तारीफ लग रही थीं, लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज ने ध्यान खींचा, वो उनकी ड्रेस की कीमत है। जी हां, जाह्नवी कपूर की ये ड्रेस इतनी महंगी है कि आप दंग रह जाएंगे। एनडीटीवी के मुताबिक, एक्ट्रेस की ये ड्रेस एलेक्सिस के कलेक्शन से है। इस ड्रेस की कीमत 128,144.65 रुपये की है। 

    यह भी पढ़ें- Homebound: ऑस्कर जाकर भी सेंसर बोर्ड की कैंची से नहीं बच पाई होमबाउंड, डॉयलॉग्स के साथ हटाए गए कुछ सींस

    Photo Credit - Instagram

    जाह्नवी कपूर की अपकमिंग मूवीज

    होमबाउंड के बाद जाह्नवी कपूर अगली फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी (Sunny Sanskari Ki Tulsi Kumari) में नजर आएंगी जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। इसके अलावा वह राम चरण के साथ एक फिल्म और जूनियर एनटीआर के साथ देवरा पार्ट 2 में दिखाई देंगी।

    यह भी पढ़ें- Devara 2 Announce: जूनियर एनटीआर की 'देवरा 2' का एलान, Janhvi Kapoor के साथ फिर रोमांस लड़ाएंगे 'वॉर 2' एक्टर