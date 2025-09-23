'मसान' के डायरेक्टर ने Oscar में एंट्री पाने वाली मूवी Homebound को बनाने में क्यों लगाए 10 साल?

जाह्नवी कपूर-ईशान खट्टर और विशाल जेठवा की फिल्म होमबाउंड ने 24 भारतीय फिल्मों को पीछे छोड़कर ऑस्कर 2026 में अपनी जगह मजबूत की है। इस फिल्म का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है जो 10 साल पहले मसान लेकर आए थे। हाल ही में उन्होंने बताया कि इस दिल छू लेने वाली कहानी को लाने में उन्हें 10 साल क्यों लगे।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में भारत से ऑफिशियल एंट्री पाने वाली जाह्नवी कपूर-ईशान खट्टर और विशाल जेठवा स्टारर फिल्म 'होमबाउंड' ने धमाल मचाया हुआ है। हर कोई जाह्नवी-ईशान और विशाल के अभिनय की तारीफ करते हुए नहीं रुक रहा है।

धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनी फिल्म 'होमबाउंड' का निर्देशन नीरज घेवान ने किया है। जो इससे पहले विक्की कौशल और ऋचा चड्ढा के साथ क्रिटिकली सराहना पाने वाली फिल्म 'मसान' लेकर आ चुके हैं। हाल ही में डायरेक्टर नीरज घेवान ने बताया कि उन्होंने इस फिल्म को लाने में 10 साल का समय क्यों लिया।

10 साल बाद नीरज लेकर आए दूसरी फिल्म 'होमबाउंड' नीरज घेवान वैसे तो शॉर्ट फिल्म्स पर तो काम करते रहते हैं, लेकिन 'मसान' के बाद ये उनकी दूसरी फीचर फिल्म है, जिसे ऑडियंस के सामने पेश करने में उन्होंने 10 साल का लंबा समय लिया है। हाल ही में हुई इस फिल्म की प्रेस कांफ्रेंस के दौरान जब नीरज से ये पूछा गया कि उन्होंने सेकंड फीचर फिल्म बनाने में इतना लंबा समय क्यों लिया?