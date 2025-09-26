Homebound: ऑस्कर जाकर भी सेंसर बोर्ड की कैंची से नहीं बच पाई होमबाउंड, डॉयलॉग्स के साथ हटाए गए कुछ सींस
Homebound भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री लेने वाली फिल्म होमबाउंड को थिएटर में रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास तो कर दिया लेकिन 11 कट लगाने के बाद। फिल्म को नीरज घायवान ने निर्देशित किया है वहीं इसमें ईशान खट्टर विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने अहम किरदार निभाए हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर 2026 के लिए इस बार भारत की ऑफिशियल एंट्री होमबाउंड है। फिल्म 21 मई को कान्स फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला और अब ये भारत में रिलीज हो गई है लेकिन उसके पहले सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची चला दी है।
सेंसर ने लगाए 11 कट
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' को 11 कट्स के बाद रिलीज के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 77 सेकंड की फुटेज को ट्रिम करना और एक क्रिकेट मैच के सीक्वेंस को 32 सेकंड छोटा करना शामिल है। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
'होमबाउंड' को इस साल ऑस्कर में भारत की ऑफिशियल एंट्री के रूप में भी चुना गया है। बॉलीवुड हंगामा के अनुसार सीबीएफसी की जांच समिति (ईसी) ने होमबाउंड पर कई आपत्तियां उठाईं, जिसके कारण फिल्म की समीक्षा संशोधन समिति (आरसी) द्वारा की गई। आरसी ने 12 सितंबर को इसे यू/ए 16+ सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी, लेकिन केवल 11 कट्स के बाद।
ये बदलाव भी किए गए
इसके साथ ही छह जगहों पर शब्दों को म्यूट किया गया या बदला गया, पांच सेकंड का एक डॉयलॉग, 'आलू गोभी खाते हैं' को काटना और पूजा करते हुए एक व्यक्ति का दो सेकंड का सीन हटाना शामिल था। 21वें मिनट पर एक डायलॉग को म्यूट करके उसकी जगह दूसरा सीन डाला गया। सबसे बड़ा कट क्रिकेट मैच के सीन पर हुई जहां 32 सेकंड के डायलॉग और सीन हटा दिए गए। इसके अलावा 16 सेकंड का एक हिस्सा, 20 सेकंड का एक शॉट, दो सेकंड का एक डायलॉग म्यूट करना करना शामिल था।
रनटाइम हुआ कम
फिल्म मेकर नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' को सेंसर बोर्ड ने 11 कट्स के साथ पास कर दिया। इन सबके बीच फिल्म रनटाइम भी 77 सेकंड कम कर दिया गया है।इन बदलावों के बाद फिल्म का रनटाइम अब 122 मिनट (2 घंटे और 2 मिनट) हो गई है। फिल्म को ऑफिशियल तौर पर भारत की ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री के तौर पर चुना गया है। यह फिल्म 26 सितंबर, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।
