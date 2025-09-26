Homebound: ऑस्कर जाकर भी सेंसर बोर्ड की कैंची से नहीं बच पाई होमबाउंड, डॉयलॉग्स के साथ हटाए गए कुछ सींस

Homebound भारत की ओर से ऑस्कर में ऑफिशियल एंट्री लेने वाली फिल्म होमबाउंड को थिएटर में रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास तो कर दिया लेकिन 11 कट लगाने के बाद। फिल्म को नीरज घायवान ने निर्देशित किया है वहीं इसमें ईशान खट्टर विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर ने अहम किरदार निभाए हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऑस्कर 2026 के लिए इस बार भारत की ऑफिशियल एंट्री होमबाउंड है। फिल्म 21 मई को कान्स फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन मिला और अब ये भारत में रिलीज हो गई है लेकिन उसके पहले सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची चला दी है।

सेंसर ने लगाए 11 कट केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) ने नीरज घायवान की फिल्म 'होमबाउंड' को 11 कट्स के बाद रिलीज के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 77 सेकंड की फुटेज को ट्रिम करना और एक क्रिकेट मैच के सीक्वेंस को 32 सेकंड छोटा करना शामिल है। धर्मा प्रोडक्शंस द्वारा निर्मित और ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जाह्नवी कपूर स्टारर यह फिल्म 26 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है।

ये बदलाव भी किए गए इसके साथ ही छह जगहों पर शब्दों को म्यूट किया गया या बदला गया, पांच सेकंड का एक डॉयलॉग, 'आलू गोभी खाते हैं' को काटना और पूजा करते हुए एक व्यक्ति का दो सेकंड का सीन हटाना शामिल था। 21वें मिनट पर एक डायलॉग को म्यूट करके उसकी जगह दूसरा सीन डाला गया। सबसे बड़ा कट क्रिकेट मैच के सीन पर हुई जहां 32 सेकंड के डायलॉग और सीन हटा दिए गए। इसके अलावा 16 सेकंड का एक हिस्सा, 20 सेकंड का एक शॉट, दो सेकंड का एक डायलॉग म्यूट करना करना शामिल था।