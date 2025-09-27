Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Devara 2 Announce: जूनियर एनटीआर की 'देवरा 2' का एलान, Janhvi Kapoor के साथ फिर रोमांस लड़ाएंगे 'वॉर 2' एक्टर

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 04:13 PM (IST)

    Devara 2 Announce जूनियर एनटीआर स्टारर एक्शन पैक्ड देवरा को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मेकर्स ने मोस्ट अवेटेड सीक्वल देवरा 2 की घोषणा कर दी है जिसने जूनियर एनटीआर के फैंस को खुश कर दिया। देवरा 2 का अनाउंसमेंट करके मेकर्स ने अपकमिंग एक्शन से भरपूर सीक्वल से काफी उम्मीदें जगा दी हैं।

    prefferd source google
    Hero Image
    जूनियर एनटीआर की देवरा को पूरा हुआ 1 साल

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'देवरा' की पहली एनिवर्सरी पर मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर इसके सीक्वल 'देवरा 2' कंफर्म कर दी है। जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हैं। जूनियर एनटीआर स्टारर ओरिजिनल एक्शन ड्रामा में एक्टर ने पिता देवरा और बेटा वरदा का डबल रोल निभाया है। फिल्म पिछले साल 27 सितंबर को रिलीज हुई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मेकर्स ने पहले ही दे दिया था हिंट

    टीम ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसका जश्न मनाते हुए लिखा, 'तटों पर तबाही मचाए एक साल हो गया है, हर तट को हिलाकर रख दिया है और दुनिया जिस नाम को याद करती है वह है देवरा। चाहे वह इसका डर हो या इसने जो प्यार कमाया, सड़कें इसे कभी नहीं भूलेंगी। अब देवरा 2 के लिए तैयार हो जाइए'। 'देवरा' का अंत एक जबरदस्त क्लिफहैंग पर हुआ, जिससे इसकी कहानी के आगे बढ़ने का हिंट मिलता है।

    यह भी पढ़ें- War 2 Box Office Collection Day 15: वॉर 2 का बदल गया पूरा गणित, चौंका देगा फिल्म के गुरुवार का कलेक्शन

    पहली फिल्म से जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान ने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू किया था। साथ ही प्रकाश राज, श्रुति मराठे, श्रीकांत, शाइन टॉम चाको, नारायण, कलैयारासन और मुरली शर्मा जैसे स्टार कलाकारों ने भी इसमें काम किया था। हालांकि देवरा 2 की कास्टिंग के बारे में मेकर्स ने अभी खुलासा नहीं किया है।

    एनटीआर का वर्कफ्रंट

    वर्कफ्रंट की बात करें तो जूनियर एनटीआर पिछली बार 'वॉर 2' में नजर आए थे जिसमें उनके साथ ऋतिक रोशन और कियारा आडवाणी ने अहम रोल निभाया है। अब वे देवरा के सीक्वल में नजर आने वाले हैं जो जबरदस्त एक्शन और इमोशनल ड्रामा से भरपूर होने का दावा करती है।

    देवरा पार्ट 1 की कमाई

    सैकनिल्क के मुताबिक जूनियर एनटीआर की देवरा ने दुनियाभर में 428 करोड़ रुपये का बिजनेस किया था जिसमें 77 करोड़ की ओवरसीज कमाई थी। वहीं फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 292.47 करोड़ रहा।

    यह भी पढ़ें- Nandmuri Padmaja Died: जूनियर NTR के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़, सुपरस्टार की आंटी का हुआ निधन