Devara 2 Announce: जूनियर एनटीआर की 'देवरा 2' का एलान, Janhvi Kapoor के साथ फिर रोमांस लड़ाएंगे 'वॉर 2' एक्टर

Devara 2 Announce जूनियर एनटीआर स्टारर एक्शन पैक्ड देवरा को एक साल पूरा हो गया है। इस मौके पर मेकर्स ने मोस्ट अवेटेड सीक्वल देवरा 2 की घोषणा कर दी है जिसने जूनियर एनटीआर के फैंस को खुश कर दिया। देवरा 2 का अनाउंसमेंट करके मेकर्स ने अपकमिंग एक्शन से भरपूर सीक्वल से काफी उम्मीदें जगा दी हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'देवरा' की पहली एनिवर्सरी पर मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर इसके सीक्वल 'देवरा 2' कंफर्म कर दी है। जिससे फैंस काफी एक्साइटेड हैं। जूनियर एनटीआर स्टारर ओरिजिनल एक्शन ड्रामा में एक्टर ने पिता देवरा और बेटा वरदा का डबल रोल निभाया है। फिल्म पिछले साल 27 सितंबर को रिलीज हुई थी।

मेकर्स ने पहले ही दे दिया था हिंट टीम ने शनिवार को सोशल मीडिया पर इसका जश्न मनाते हुए लिखा, 'तटों पर तबाही मचाए एक साल हो गया है, हर तट को हिलाकर रख दिया है और दुनिया जिस नाम को याद करती है वह है देवरा। चाहे वह इसका डर हो या इसने जो प्यार कमाया, सड़कें इसे कभी नहीं भूलेंगी। अब देवरा 2 के लिए तैयार हो जाइए'। 'देवरा' का अंत एक जबरदस्त क्लिफहैंग पर हुआ, जिससे इसकी कहानी के आगे बढ़ने का हिंट मिलता है।