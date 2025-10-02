Language
    Kantara Chapter 1 Box Office Day 1: बॉक्स ऑफिस का राजा धिराज बना कांतारा, ऐतिहासिक कमाई से तोड़ा छावा का रिकॉर्ड

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 07:22 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Collection ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज से पहले तो धमाल मचाया ही था लेकिन अब आते ही राजा बनकर फिल्म बॉक्स ऑफिस के सिंहासन पर जम चुकी है। पहले ही दिन माइथोलॉजिकल फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर छप्परफाड़ कमाई कर ली है। कितने करोड़ से हुई मूवी की ओपनिंग चलिए देखते हैं

    कांतारा चैप्टर 1 ने ऐतिहासिक कमाई से तोड़ दिया छावा का रिकॉर्ड/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि अगर कहानी अच्छी हो तो दर्शक खुद ब खुद सिनेमाघरों की तरफ खिंचे चले आते हैं। उनकी फिल्म कांतारा आज यानी कि दशहरा के खास मौके पर पैन इंडिया रिलीज हुई है। 

    पांच भाषाओं में रिलीज हुई इस फिल्म की टक्कर बॉक्स ऑफिस पर वरुण धवन की मूवी 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' के साथ हुई। हालांकि, आते ही कांतारा ने ये साबित कर दिया कि वह बॉक्स ऑफिस की असली किंग है। मूवी ने पहले ही दिन के कलेक्शन से 2025 की सबसे ज्यादा कमाऊं फिल्म 'छावा' का एक बड़ा रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया है। कांतारा चैप्टर 1 ने कितने करोड़ से ओपनिंग ली, चलिए देखते हैं: 

    पहले ही दिन कांतारा चैप्टर 1 की हुई बल्ले-बल्ले 

    ऋषभ शेट्टी की माइथोलॉजिकल फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का जितना एडवांस बुकिंग कलेक्शन हुआ था, उसका डबल फिल्म ने पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन कर लिया है। उम्मीद थी कि ये फिल्म पहले दिन 45 से 50 करोड़ का घरेलू बॉक्स ऑफिस पर बिजनेस करेगी, लेकिन मूवी ने इन आंकड़ों से भी आगे निकल चुकी है। 

    सैकनलिक.कॉम की अर्ली रिपोर्ट्स के मुताबिक, कांतारा चैप्टर 1 ने आते ही पहले दिन गुरुवार को 47 करोड़ का बिजनेस किया है। फिल्म का ये 7 बजे तक का आंकड़ा है। इस फिल्म का सुबह तक फाइनल कलेक्शन 60 से 70 करोड़ के बीच जा सकता है और मूवी एनिमल से लेकर जवान तक को कमाई को पहले ही दिन पीछे छोड़ सकती है। 

    kantara chapter 1 box office

    कांतारा चैप्टर 1 ने पहले ही दिन छावा का छीना सिंहासन 

    छावा इस साल की ग्लोबली और इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी है, लेकिन अब विक्की कौशल और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म पर ग्रहण लगाने के लिए 'कांतारा-चैप्टर 1' आ गई है। कांतारा ने आते ही पहले दिन छावा के ओपनिंग डे कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जोकि 31 करोड़ रुपए था।

     

    ऋषभ शेट्टी ने इस फिल्म में एक्टिंग के साथ-साथ मूवी के निर्देशन की कमान भी संभाली है। कांतारा चैप्टर 1 2022 में रिलीज हुई फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है, जिसमें शिवा के अतीत की कहानी खुलेगी। मूवी को समीक्षकों और दर्शकों दोनों से ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। कांतारा चैप्टर 1 आने वाले समय में कौन-कौन से नए रिकॉर्ड बनाएगी ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। 

