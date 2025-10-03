शर्म आनी चाहिए...राम गोपाल वर्मा ने किया Kantara: Chapter 1 का रिव्यू, ऋषभ शेट्टी के बारे में कह डाली ये बात
Ram Gopal Varma On Kantara Chapter 1 ऋषभ शेट्टी की ब्लॉकबस्टर कांतारा का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 थिएटर्स में 2 अक्टूबर को रिलीज हो चुकी है। चारों तरफ से फिल्म को तारीफ मिल रही है। वहीं अब फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का रिव्यू किया है। उन्होंने ऋषभ शेट्टी को लेकर ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ एक्टर, डायरेक्टर, फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी की कांतारा: चैप्टर 1 साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म थी जो 2 अक्टूबर को रिलीज हो गई है। दर्शक बेसब्री से इस फिल्म का इंतजार कर रहे थे और हो भी क्यों ना आखिरकार 2022 में आई कांतारा ब्लॉकबस्टर रही थी और इसके क्लाइमैक्स सीन ने दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। अब इसका प्रीक्वल रिलीज हो चुका है और दर्शकों के साथ फिल्मी हस्तियां भी फिल्म की तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रही हैं। अब हाल ही में फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने फिल्म का रिव्यू किया है।
राम गोपाल वर्मा ने किया फिल्म का रिव्यू
संदीप रेड्डी वांगा से लेकर यश, प्रभास और उपेंद्र ने फिल्म की खूब तारीफ की। वहीं राम गोपाल वर्मा भी इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने फिल्म की तारीफ तो की ही साथ ही बतौर डायरेक्टर और फिल्ममेकर ऋषभ शेट्टी की तारीफों के पुल बांध दिए हैं। वर्मा ने 'कंतारा: चैप्टर 1' के लिए अपने एक्स रिव्यू में लिखा, 'कंटारा शानदार है, भारत के सभी फिल्म निर्माताओं को इसे देखने के बाद शर्म महसूस करनी चाहिए'।
KANTAAAARRRAAA is FANTAAAASTICCCC .. All FILM MAKERS in INDIA should feel ASHAMED after seeing the UNIMAGINABLE EFFORT @Shetty_Rishab and his team put in the BGM, SOUND DESIGN, CINEMATOGRAPHY , PRODUCTION DESIGN and VFX ..Forgetting the CONTENT which is a BONUS , their EFFORT…— Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) October 3, 2025
उन्होंने आगे कहा, 'ऋषभ शेट्टी और उनकी टीम ने बीजीएम, साउंड डिजाइन, सिनेमैटोग्राफी, प्रोडक्शन डिजाइन और वीएफएक्स में कमाल की क्रिएटीविटी दिखाई है। उनका प्रयास अकेले ही कांतारा: चैप्टर 1 को ब्लॉकबस्टर बनने का हकदार है। मैं तय नहीं कर सकता कि आप एक महान निर्देशक हैं या एक महान अभिनेता'।
कांतारा चैप्टर 1 ने की शानदार कमाई
सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, 'कंतारा: चैप्टर 1' ने रिलीज के दिन भारत में 60 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की। फिल्म का बजट 125 करोड़ रुपये है और दूसरे दिन भी फिल्म ने 30 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। 'कांतारा चैप्टर 1' में ऋषभ शेट्टी के साथ रुक्मिणी वसंत, गुलशन देवैया और जयराम अहम भूमिकाओं में हैं। इस फिल्म में ऋषभ शेट्टी ने लीड रोल निभाया है, इसी के साथ उन्होंने इसे लिखा और डायरेक्ट भी किया है।
