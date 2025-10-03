Kantara Chapter 1 Box Office Day 2: ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर उड़ाई गर्दा, दो दिन में किया चौकस कलेक्शन

Kantara Chapter 1 Box Office Collection ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। फिल्म ने ओपनिंग डे के कलेक्शन से साबित कर दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा निकलेगी। ऋषभ शेट्टी की इस फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। अब मूवी के दूसरे दिन का कलेक्शन भी सामने आ गया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था वो आखिरकार 2 अक्टूबर को आ गई। कांतारा की प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1) सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म सभी भाषाओं में बाक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है।

बॉक्स ऑफिस पर की धमाकेदार ओपनिंग फिल्म को फेस्टिव सीजन का भरपूर फायदा मिला। कांतारा चैप्टर 1 ने बॉक्स ऑफिस पर 60 करोड़ की धांसू ओपनिंग की। हालांकि अगले वर्किंग डे होने की वजह से कलेक्शन में थोड़ी सी गिरावट जरूर देखने को मिली लेकिन फिर भी ये कई अन्य फिल्मों के घरेलू बॉक्स ऑफिस से काफी ज्यादा है। वहीं वर्ल्डवाइड भी फिल्म अच्छी कमाई कर रही है और 90 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है।

साल 2022 की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'कांतारा' की प्रीक्वल, ऋषभ शेट्टी अभिनीत इस फिल्म ने गुरुवार को भारत में 60 करोड़ रुपये की कमाई की। इसमें से 18 करोड़ रुपये कन्नड़ से और 19 करोड़ रुपये हिंदी डब वर्जन से आए। फिल्म के तमिल, तेलुगु और मलयालम वर्जन ने भी पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे यह पहले ही दिन पूरे भारत में सफल रही। वहीं अब दूसरे दिन के आंकड़े भी सामने आ गए हैं। सैकनिल्क के शुरुआती अनुमानों के अनुसार, फिल्म अपने दूसरे दिन 32.86 करोड़ रुपये की कमाई कर सकती है। इस तरह से मूवी का कुल कलेक्शन 94.71 करोड़ रुपये पहुंच गया है।

क्या है कांतारा का बजट? फिल्म को वीकेंड का भरपूर फायदा मिलेगा और ये बड़े ही आराम से 100 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर ही लेगी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कांतारा को 125 करोड़ रुपये के बजट में बनाया गया है। उस हिसाब से मूवी तीन दिन में ही अपना बजट निकाल सकती है।