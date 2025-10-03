Kantara देखकर रो पड़े थे Diljit Dosanjh, ऋषभ शेट्टी ने किया खुलासा, बोले- अपना शो कैंसिल...
Diljit Dosanjh ने ऋषभ शेट्टी की फिल्म कंतारा चैप्टर 1 में रिबेल सॉन्ग का हिंदी वर्जन गाया है। ऋषभ ने बताया कि उन्होंने दिलजीत को चुना क्योंकि उनकी आवाज इस ट्रैक के लिए एकदम सही थी। उन्हें पता चला कि दिलजीत भी उनके और उनकी फिल्म के बहुत बड़े फैन हैं और कांतारा दोबारा देखने के लिए उन्होंने अपना शो तक कैंसिल कर दिया था।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब दिलजीत दोसांझ ने घोषणा की कि वह ऋषभ शेट्टी के साथ 'कंतारा चैप्टर 1' में काम करेंगे, तो फैंस बहुत खुश हुए। एक पंजाबी और एक कन्नड़ कलाकार के साथ आने से कई लोगों की उत्सुकता बढ़ गई क्योंकि यह साल के सबसे बड़े पैन इंडिया कोलेबोरेशन में से एक होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिलजीत ने कहा था कि उनका कंतारा के साथ एक पर्सनल जुड़ाव है और जब उन्होंने बड़े पर्दे पर वराह रूपम देवा वा रिश्ताम गाना देखा तो वह रो पड़े।
कांतारा चैप्टर में किया कोलेब
बाद में पता चला कि उन्होंने कंटारा चैप्टर 1 में रिबेल सॉन्ग का हिंदी वर्जन गाया था। अब हाल ही में एक इंटरव्यू में ऋषभ ने इसके बारे में बात करते हुए कहा, 'मैं कोच्चि में था क्योंकि वहां हमारी फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन चल रहा था। उस वक्त हम एक ऐसे गायक को गाने के लिए लेना चाहते थे जो एक अलग भाषा बोलता हो और कर्नाटक से न हो'।
ऋषभ आगे कहते हैं, 'अगली सुबह, मुझे अचानक दिलजीत का ख्याल आया, लेकिन मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि उनकी जैसी दमदार आवाज है, वो इस गाने के लिए एकदम सही रहेगी। मैं फिर से रिसर्च करने लगा और फिर मुझे उसका नाम याद आया। मैंने अपने प्रोड्यूसर और म्यूजिक कंपोजर के साथ एक कॉन्फ्रेंस कॉल की। मैंने उन्हें बताया कि दिलजीत की आवाज इस ट्रैक के लिए एकदम सही रहेगी'।
फिल्म के लिए कैंसिल किया अपना शो
इसके बाद जो हुआ उससे साबित हुआ कि दिलजीत वाकई 2022 की इस फिल्म से गहरा जुड़ाव महसूस कर रहे थे। उन्होंने बताया, 'मैंने उनके मैनेजर से कॉन्टैक्ट किया, जिन्होंने मुझे बताया कि दिलजीत ने अपने शो कैंसिल कर दिए और अपनी पूरी टीम को 'कंतारा' दोबारा देखने ले गए। मुझे बताया गया कि उन्हें मैं और मेरी फिल्म बहुत पसंद है। तीन-चार दिनों के अंदर ही इस पर काम शुरू हो गया और वह वाईआरएफ आए और गाना रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग के बाद, उन्होंने मुझसे कहा कि वह मुझसे पांच मिनट अकेले में बात करना चाहते हैं'।
इसके बाद हुई बातचीत ने दिलजीत और ऋषभ को एक-दूसरे के और करीब ला दिया क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि दोनों में काफी चीजें कॉमन हैं। ऋषभ कहते हैं, 'उन्होंने मुझसे 'कंतारा' देखने के अपने अनुभव के बारे में बात की। वो भी मेरे जैसे बहुत बड़े शिव भक्त हैं।'
