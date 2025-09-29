Language
    Rajvir Jawanda के लिए दिलजीत दोसांझ ने बीच में रोका हांगकांग कॉन्सर्ट, फैंस से की ये अपील

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 04:53 PM (IST)

    Diljit Dosanjh Cancels his Concert राजवीर जवंदा हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बाद गंभीर हालत में हैं। पंजाबी सिंगर के लिए कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर प्रार्थना की वहीं दिलजीत दोसांझ ने अपना हांगकांग का कान्सर्ट रोका और राजवीर के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए फैंस से उनके लिए दुआएं करने की अपील की।

    राजवीर जावंदा के लिए दिलजीत दोसांझ ने रोका कॉन्सर्ट

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं जिससे उनके फैंस, साथी संगीतकार बेहद चिंता में हैं। उन्हें सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं हैं जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है वहीं दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ ने अपने हांगकांग कॉन्सर्ट बीच में रोककर फैंस से दुआएं करने की अपील की।

    दिलजीत ने बीच कॉन्सर्ट में की ये अपील

    अपने हालिया हांगकांग कॉन्सर्ट में सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दर्शकों को राजवीर की हालत के बारे में बताया और सभी से उनके लिए दुआओं में रहने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, 'हमारा एक बहुत प्यारा भाई है। वह एक बहुत ही बेहतरीन गायक है, राजवीर जवंदा। उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था'। दिलजीत ने फैंस को सिंगर के लिए दुआएं करने की अपील की, उन्होंने कहा, ' कृपया उसके लिए दुआ करें। दुआओं का बहुत असर होता है। वह जल्द ठीक हो जाए। उसे हमारे पास वापस आना चाहिए। उसे हमारे शो में आना चाहिए। वह बहुत ही खूबसूरत गायक है, राजवीर वीरा'।

    राजवीर के के बारे में बात करते हुए, दिलजीत ने कहा, 'उनके शो बहुत खूबसूरत हैं। मुझे लगता है कि वह कभी किसी विवाद में नहीं फंसे। वह हमसे बहुत प्यार करते हैं। कृपया उनके लिए प्रार्थना करें। जब आप किसी के लिए सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो वह आपकी प्रार्थना जरूर पूरी करता है'।

    इससे पहले, दिलजीत ने भी सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था, कंवर ग्रेवाल, गुरदास मान और बब्बू मान समेत कई जाने-माने पंजाबी गायकों ने लोगों से जवंदा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। ​​अस्पताल में मौजूद ग्रेवाल ने कहा कि डॉक्टर जवंदा को बेहतरीन इलाज दे रहे हैं और लोगों से उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें न फैलाने की अपील की।

    कैसे हुआ सिंगर का एक्सीडेंट

    पुलिस ने बताया कि 35 साल के जवंदा शनिवार को मोटरसाइकिल से शिमला जाते समय हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बद्दी इलाके में यह दुर्घटना तब हुई जब उन्होंने मोटरसाइकिल पर कंट्रोल खो दिया। लुधियाना के जगराओं के पोना गांव के रहने वाले जवंदा को 'काली जवंदे दी' से पहचान मिली थी। उन्हें तू दिस पेंदा, खुश रह कर, सरदार, सरनेम, आफरीन, लैंडलॉर्ड, डाउन टू अर्थ और कंगणी के लिए भी जाने जाते हैं। जवंदा ने 2018 में गिप्पी ग्रेवाल स्टारर सूबेदार जोगिंदर सिंह में एक्टिंग भी की थी।

