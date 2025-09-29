Rajvir Jawanda के लिए दिलजीत दोसांझ ने बीच में रोका हांगकांग कॉन्सर्ट, फैंस से की ये अपील

Diljit Dosanjh Cancels his Concert राजवीर जवंदा हाल ही में हुए एक्सीडेंट के बाद गंभीर हालत में हैं। पंजाबी सिंगर के लिए कई स्टार्स ने सोशल मीडिया पर प्रार्थना की वहीं दिलजीत दोसांझ ने अपना हांगकांग का कान्सर्ट रोका और राजवीर के एक्सीडेंट के बारे में बात करते हुए फैंस से उनके लिए दुआएं करने की अपील की।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मशहूर पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा एक गंभीर एक्सीडेंट के बाद अस्पताल में भर्ती हैं जिससे उनके फैंस, साथी संगीतकार बेहद चिंता में हैं। उन्हें सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं हैं जिसके बाद उन्हें सिविल अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा है। पंजाब के मुख्यमंत्री ने उनका हेल्थ अपडेट शेयर किया है वहीं दूसरी ओर दिलजीत दोसांझ ने अपने हांगकांग कॉन्सर्ट बीच में रोककर फैंस से दुआएं करने की अपील की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिलजीत ने बीच कॉन्सर्ट में की ये अपील अपने हालिया हांगकांग कॉन्सर्ट में सिंगर-एक्टर दिलजीत दोसांझ ने दर्शकों को राजवीर की हालत के बारे में बताया और सभी से उनके लिए दुआओं में रहने की अपील की। ​​उन्होंने कहा, 'हमारा एक बहुत प्यारा भाई है। वह एक बहुत ही बेहतरीन गायक है, राजवीर जवंदा। उसका बाइक एक्सीडेंट हो गया था'। दिलजीत ने फैंस को सिंगर के लिए दुआएं करने की अपील की, उन्होंने कहा, ' कृपया उसके लिए दुआ करें। दुआओं का बहुत असर होता है। वह जल्द ठीक हो जाए। उसे हमारे पास वापस आना चाहिए। उसे हमारे शो में आना चाहिए। वह बहुत ही खूबसूरत गायक है, राजवीर वीरा'।

इससे पहले, दिलजीत ने भी सोशल मीडिया पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए लिखा था, कंवर ग्रेवाल, गुरदास मान और बब्बू मान समेत कई जाने-माने पंजाबी गायकों ने लोगों से जवंदा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करने की अपील की। ​​अस्पताल में मौजूद ग्रेवाल ने कहा कि डॉक्टर जवंदा को बेहतरीन इलाज दे रहे हैं और लोगों से उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें न फैलाने की अपील की।