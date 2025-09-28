Rajvir Jawanda: पहले हुआ एक्सीडेंट फिर आया कार्डियक अरेस्ट, जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे पंजाबी एक्टर

Rajvir Jawanda पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भयानक एक्सीडेंट हो गया उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है जहां उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। जानें कौन हैं राजवीर जवंदा?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शिमला जाते समय एक मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस के अनुसार बद्दी के पास उन्होंने अपनी बाइक पर कंट्रोल खो दिया, जिससे उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं। अस्पताल ने एक आधिकारिक बयान में पुष्टि की कि राजवीर जवंदा को दोपहर 1:45 बजे पंजाब के मोहाली स्थित फोर्टिस अस्पताल में बेहद गंभीर हालत में भर्ती कराया गया।

लाइफ सपोर्ट पर हैं राजवीर राजवीर जवंदा को सड़क दुर्घटना में सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आई हैं और वे इस वक्त वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। बयान में कहा गया है, 'उपलब्ध जानकारी के अनुसार, सुबह सड़क दुर्घटना में उन्हें सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोटें आईं और मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में ट्रांसफर होने से पहले उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा'। सिंगर की इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी टीमों द्वारा तुरंत जांच की गई और उन्हें लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है। राजवीर की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है।