King के सेट से लीक हुआ Shah rukh Khan का किलर लुक, सुहाना खान के साथ आएंगे नजर
सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah rukh Khan) की फिल्म किंग की चर्चा जोरों पर है। इस मूवी में उनके साथ बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। हाल ही में सेट से एक्टर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वे धांसू लुक में दिख रहे हैं। काले सूट और धूप के चश्मे में शाह रुख का किलर लुक फैंस को उत्साहित कर रहा है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah rukh Khan) की किंग (King) के बारे में को कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट न की गई हो लेकिन फिलहाल बी-टाउन में चर्चा इसी को लेकर है। पहली ये कि इस मूवी में शाह रुख के साथ उनकी बेटी सुहाना भी आ रही हैं।
अब एक्टर की सेट से एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें किंग खान एकदम डैपर लुक में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अभिनेता गहरे काले रंग के सूट और धूप के चश्मे में नजर आ रहे हैं। उनके पीछे एक जहाज खड़ा हुआ है। शाह रुख का ये किलर लुक फैंस की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी है।
क्या है खास बात?
शाहरुख अपने बाएं हाथ में एक बंदूक पकड़े हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी तनावपूर्ण एक्शन सीक्वेंस का सीन है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मूवी में दमदार एक्शन सीन्स होने वाले हैं। वहीं लुक के वायरल होते ही फैंस जमकर शाह रुख की तारीफ करने लगे।
शाह रुख के साथ की थी पहली फिल्म
कुछ दिन पहले, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने शाह रुख के साथ एक तस्वीर शेयर की थी जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि वह किंग का हिस्सा होंगी। उन्होंने एक इमोशनल नोट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया था कि लगभग 18 साल पहले अपनी पहली फिल्म ओम शांति ओम की शूटिंग के दौरान शाहरुख से उन्होंने क्या सीखा था।
दीपिका ने फोटो में शाह रुख का हाथ पकड़ रखा था जोकि उनके सेट से पहले दिन का फोटो है।
कौन-कौन से कलाकार आएंगे नजर
किंग में शाह रुख की बेटी सुहाना खान भी मुख्य भूमिका में हैं। इस मूवी में बाप-बेटी की जोड़ी पहली बार ऑन-स्क्रीन नजर आएगी। कई रिपोर्टों के अनुसार, किंग में अभिषेक बच्चन, अनिल कपूर , रानी मुखर्जी, जैकी श्रॉफ, अरशद वारसी, राघव जुयाल और अभय वर्मा जैसे कई सितारे शामिल होंगे।
