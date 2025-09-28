King के सेट से लीक हुआ Shah rukh Khan का किलर लुक, सुहाना खान के साथ आएंगे नजर

सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah rukh Khan) की फिल्म किंग की चर्चा जोरों पर है। इस मूवी में उनके साथ बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी। हाल ही में सेट से एक्टर की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वे धांसू लुक में दिख रहे हैं। काले सूट और धूप के चश्मे में शाह रुख का किलर लुक फैंस को उत्साहित कर रहा है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। भले ही सुपरस्टार शाह रुख खान (Shah rukh Khan) की किंग (King) के बारे में को कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट न की गई हो लेकिन फिलहाल बी-टाउन में चर्चा इसी को लेकर है। पहली ये कि इस मूवी में शाह रुख के साथ उनकी बेटी सुहाना भी आ रही हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब एक्टर की सेट से एक और तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें किंग खान एकदम डैपर लुक में नजर आ रहे हैं। तस्वीर में अभिनेता गहरे काले रंग के सूट और धूप के चश्मे में नजर आ रहे हैं। उनके पीछे एक जहाज खड़ा हुआ है। शाह रुख का ये किलर लुक फैंस की उत्सुकता बढ़ाने के लिए काफी है।

क्या है खास बात? शाहरुख अपने बाएं हाथ में एक बंदूक पकड़े हुए हैं। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये किसी तनावपूर्ण एक्शन सीक्वेंस का सीन है। इससे ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि मूवी में दमदार एक्शन सीन्स होने वाले हैं। वहीं लुक के वायरल होते ही फैंस जमकर शाह रुख की तारीफ करने लगे।