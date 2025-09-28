7 एपिसोड वाली नई सीरीज ने OTT पर जमाया कब्जा, महा सस्पेंस में सबकी बाप निकली क्राइम थ्रिलर
OTT प्लेटफॉर्म पर आए दिन कुछ न कुछ नया रिलीज होता रहता है। हाल ही में ओटीटी पर 7 एपिसोड वाली एक क्राइम थ्रिलर वेब सीरीज को रिलीज किया गया है जिसकी कहानी में महा सस्पेंस छिपा हुआ है। आलम ये है कि ये सीरीज अब ऑनलाइन मस्ट वॉच बन गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वेब सीरीज और मूवीज देखने वालों की तादाद काफी ज्यादा रहती है। खासतौर पर क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर की डिमांड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काफी बढ़ी रहती है। इस आधार पर हाल ही में ओटीटी पर 7 एपिसोड वाली एक नई सीरीज को रिलीज किया गया है, जिसके आखिरी एपिसोड तक सस्पेंस का रहस्य नहीं सुलझता है।
ओटीटी पर आते ही इस वेब सीरीज ने अपनी धाक जमा ली है और इसे ऑनलाइन धड़ल्ले से देखा जा रहा है। आइए जानते हैं कि यहां कौन सी क्राइम थ्रिलर के बारे में जिक्र किया जा रहा है।
ओटीटी पर मस्ट वॉच निकली ये सीरीज
शुक्रवार के दिन थिएटर्स ही नहीं बल्कि ओटीटी पर भी नए-नए थ्रिलर को रिलीज जाता है। इसी आधार पर बीते 26 सितंबर को ऑनलाइन एक मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज को रिलीज किया है। जिसकी कहानी छत्तीसगढ़ के एक गांव के जंगल और पुलिस स्टेशन के इर्द-गिर्द घूमती है। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर को फोन कॉल आता है कि जिसमें उसे जंगल में आने के लिए कहा जाता है।
जब वह पुलिस ऑफिसर अपनी टीम के साथ जंगल में पहुंचता है तो उसे एक लाश मिलती है, जिसका सिर कटा होता है। इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में कई रहस्यों की परतें मिलती हैं और पुलिस के सामने अन्य लाशें सामने आती हैं। इन हत्याओं के पीछे कौन जिम्मेदार है, उसकी तलाश में पुलिस दिन-रात तलाश में जुटी है।
अंत में हत्यारा पकड़ा जाता है लेकिन सस्पेंस ये है कि वह सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि एक दर्जन से ज्यादा खून का जिम्मेदार है। वह क्रिमिनल कौन है, इसके बारे में पुलिस को पता लगता है कि तो पूरा डिपार्टमेंट हिल जाता है।
दरअसल यहां बात ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 (Zee5) पर हाल ही में रिलीज होने वाली वेब सीरीज जनावर (Janaawar) की चर्चा की जा रही है। अभिनेता भुवन अरोड़ा की ये सीरीज क्राइम और जातिवाद के मुद्दे को भी दर्शाती है, जो इसे मस्ट वॉच बनाती है।
IMDB रेटिंग में टॉपर निकली जनावर
जनावर वेब सीरीज को क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर के तौर पर काफी पसंद किया जा रहा है। ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। यही कारण है जो आईएमडीबी रेटिंग में ये सीरीज टॉपर निकली है और 7.5/10 की रेटिंग हासिल कर सफल रही है।
