Madharasi OTT Release: थिएटर्स के बाद अब ओटीटी पर होगा 'मद्रासी' का धमाका, कब और कहां रिलीज होगी एक्शन मूवी

साल 2025 की हाइएस्ट रेटेड मूवीज में शुमार मद्रासी सिनेमाघरों में धमाल मचाने के बाद अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। फिल्म एक हफ्ते के बाद ही ओटीटी पर उतरने की तैयारी में है। अगर आप इसे ऑनलाइन देखने की सोच रहे हैं तो चलिए आपको बताते हैं कि आप इसे कब और कहां देख सकते हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। मूवी लवर्स सिनेमाघरों में फिल्मों की रिलीज से ज्यादा ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार करते हैं। हर हफ्ते बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली फिल्में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कभी न कभी रिलीज हो ही जाती हैं। कुछ महीनों में रिलीज होती हैं तो कुछ एक महीने के अंदर ही ओटीटी पर आ जाती हैं। हाल ही में, इस साल की टॉप रेटेड मूवी ओटीटी पर आने की तैयारी में है।

यह फिल्म है एआर मुरुगदास के निर्देशन में बनी फिल्म मद्रासी (Madharaasi) जो इसी साल 5 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए अभी एक महीना भी नहीं हुआ है और अभी से इसकी ओटीटी रिलीज डेट का एलान कर दिया गया है।

एआर मुरुगदास ने किया है डायरेक्ट मद्रासी मूवी इस साल की टॉप रेटेड साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है जिसमें लीड रोल शिवकार्तिकेयन ने निभाया है। उनके साथ फिल्म में अहम भूमिका रुक्मणी वसंत, विद्युत जामवाल, शबीर और बिजू मेनन जैसे कलाकार अहम भूमिका में हैं। सिकंदर के बाद एआर मुरुगदास ने मद्रासी के साथ वापसी की और इसका निर्माण प्रसाद एनवी ने किया है।

मद्रासी मूवी को मिली है दमदार रेटिंग 2 घंटे 48 मिनट की इस तमिल एक्शन थ्रिलर की कहानी रघुराम (शिवकार्तिकेयन) नाम के व्यक्ति के इर्द-गिर्द घूमती है जो एक दिन पुलिस और सिंडीकेट चलाने वाले माफिया के बीच में फंस जाता है। फिर वह माफिया को तमिलनाडु में गैर-कानूनी गन सिंडीकेट को रोकने के लिए एक मिशन पर जाता है। फिल्म की कहानी, किरदार और परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि इसे IMDb की तरफ से 8.1 रेटिंग दी गई।