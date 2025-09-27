Language
    किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई MOM, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक रिश्तों की हॉन्टेड कहानी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:30 PM (IST)

    एडम ओब्रायन द्वारा निर्देशित फिल्म मॉम ओटीटी पर रिलीज हो गई है। यह कहानी पोस्टनेटल डिप्रेशन से जूझ रही एक महिला की है जो भयावह दृश्यों से घिरी रहती है। फिल्म पितृत्व मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक गतिशीलता के बीच की कहानी को दर्शाती है। मॉम में मेरेडिथ और जॉन क्रॉसिंस्की मुख्य भूमिका में हैं।

    पोस्ट नेटल ड्रिप्रेशन पर आधारित है कहानी (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। तमाम चर्चित हॉलीवुड फिल्मों के बीच एडम ओ'ब्रायन द्वारा निर्देशित, मॉम (MOM), अब आधिकारिक तौर पर ओटीटी पर रिलीज होने वाली है।

    क्या है मॉम की कहानी?

    फिल्म की कहानी एक ऐसी महिला के ऊपर है जो पोस्टनेटल डिप्रेशन से जूझ रही है और मुख्य नायिका, मेरेडिथ के बढ़ते अलगाव की कहानी कहती है। कहानी एक ऐसी महिला के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भयावह दृश्यों से घिरी रहती है, जो केवल डेजा वु से कहीं आगे तक फैले हुए हैं, जो उसके भविष्य के विनाश की भविष्यवाणी करने की धमकी देते हैं, जबकि वह खुद और अपने अलग हुए पति और दोनों के बीच गलत संबंधों से उपजे संदेह से जूझ रही है।

    मॉम, पितृत्व, मानसिक स्वास्थ्य और पारिवारिक गतिशीलता के बीच एक गहरी और भावनात्मक कहानी पेश करती है जो शुरुआत से लेकर अंतिम दृश्य तक आपके अंदर सिहरन पैदा कर देगी।

    कब और कहां देखें फिल्म

    मॉम 2025 अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हो गई है। ये मूवी देखने के लिए आपको पास एक्टिव सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है।

    कौन-कौन से एक्टर्स हैं शामिल?

    मां की भूमिका में मेरेडिथ और उनके पति की भूमिका में जॉन क्रॉसिंस्की (अ क्वाइट प्लेस) नजर आएंगे। एडम ओ'ब्रायन इसके निर्देशक है। इसके अलावा फिल्म में सारा पॉलसन और विलेम डेफो ​​जैसे प्रतिभाशाली को-एक्टर्स भी शामिल हैं। फिल्म में रोजर डीकिन्स की बेहतरीन सिनेमैटोग्राफी है।

    फिल्म ने बटोरी खूब तारीफ

    मॉम (2025) को अपने मनोरंजक ड्रामा और मुख्य पात्र के अभिनय के लिए पहले ही काफी सराहना बटोर रही है। इसका IMDb स्कोर 7.1 है, और समीक्षकों ने इसके डरावने माहौल और भावनाओं की गहराई की भी तारीफ की है।

