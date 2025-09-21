क्या Vin Diesel के साथ अगले प्रोजेक्ट में नजर आएंगी Deepika Padukone? एक्टर के पोस्ट से उड़ी अफवाह
दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) मैटरनिटी लीव के बाद अपनी शर्तों पर काम कर रही हैं जिसके चलते उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए। वह शाहरुख खान की किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस बीच विन डीजल ने एक पोस्ट शेयर की है जिससे संकेत मिल रहा है कि दीपिका हॉलीवुड में वापसी कर सकती हैं।
एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण इन दिनों कई बड़ी फिल्मों से पीछे हट गई हैं। मैटरनिटी लीव से वापस आने के बाद दीपिका ने अपनी सैलरी और वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत बदलाव किए हैं। इस वजह से उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट चले गए।
हॉलीवुड में काम करेंगी दीपिका पादुकोण?
संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट के बाद नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD के सीक्वल से भी वो अलग हो गई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो शाह रुख खान की किंग की शूटिंग कर रही हैं। अब इन सब विवाद के बीच ऐसा लग रहा है कि अभिनेत्री ने हॉलीवुड का रुख कर लिया है।
विन डीजल ने एक्स पर किया पोस्ट
दरअसल विन डीजल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी आने वाली फिल्मों का एक टीजर पोस्ट किया, जिनमें एक्सएक्सएक्स 4 भी शामिल है,जो दीपिका की हॉलीवुड डेब्यू फिल्म रिटर्न ऑफ ज़ेंडर केज का अगला भाग है।
विन डीजल ने हाल ही में अपनी मच अवेटेड नई रिडिक फिल्म "रिडिक: फ्यूरिया" की शूटिंग शुरू कर दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर सेट से एक बीटीएस तस्वीर साझा की और अपनी आने वाली फिल्मों का भी ज़िक्र किया, जिनमें एक स्टैंडअलोन ग्रूट फिल्म, द लास्ट विच हंटर का सीक्वल है। ये साल 1970 में आया क्राइम ड्रामा शो कोजैक और फास्ट एंड फ्यूरियस का फिनाले है जोकि लंबे समय से निर्माणाधीन था।
बहुत कुछ है कहने को - विन
उनकी पोस्ट में लिखा,"शेयर करने के लिए बहुत कुछ है। ऐसी प्रतिष्ठित कहानियां जो किसी गहरे एहसास से जुड़ी हैं। एक वैश्विक दर्शक वर्ग जो सचमुच इस कलाकार के जीवन को आशीर्वाद दे रहा है। आर्बर किंग में ग्रूट की वापसी, वह कुख्यात न्यूयॉर्क जासूस, कौल्डर्स ओथ, मुंबई में ज़ेंडर का अगला रोमांच, लॉस एंजिल्स में स्ट्रीट रेसर्स का पुनर्मिलन, और निश्चित रूप से, फ्यूरियन... आप सभी का आभारी हूं... आशा है कि आपको गर्व होगा..."
विन डीजल के पोस्ट को देखते हुए, ऐसा लग रहा है कि अगली फिल्म भारत और खासकर मुंबई में शूट हो सकती है। इसका मतलब यह भी है कि चौथी फिल्म में दीपिका पादुकोण की मुख्य भूमिका के रूप में फ्रैंचाइज़ी में वापसी की पूरी संभावना है।
