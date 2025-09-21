क्या Vin Diesel के साथ अगले प्रोजेक्ट में नजर आएंगी Deepika Padukone? एक्टर के पोस्ट से उड़ी अफवाह

दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) मैटरनिटी लीव के बाद अपनी शर्तों पर काम कर रही हैं जिसके चलते उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स छोड़ दिए। वह शाहरुख खान की किंग की शूटिंग में व्यस्त हैं। इस बीच विन डीजल ने एक पोस्ट शेयर की है जिससे संकेत मिल रहा है कि दीपिका हॉलीवुड में वापसी कर सकती हैं।

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। दीपिका पादुकोण इन दिनों कई बड़ी फिल्मों से पीछे हट गई हैं। मैटरनिटी लीव से वापस आने के बाद दीपिका ने अपनी सैलरी और वर्किंग आवर्स को लेकर बहुत बदलाव किए हैं। इस वजह से उनके हाथ से कई प्रोजेक्ट चले गए।

हॉलीवुड में काम करेंगी दीपिका पादुकोण? संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट के बाद नाग अश्विन की कल्कि 2898 AD के सीक्वल से भी वो अलग हो गई हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि वो शाह रुख खान की किंग की शूटिंग कर रही हैं। अब इन सब विवाद के बीच ऐसा लग रहा है कि अभिनेत्री ने हॉलीवुड का रुख कर लिया है।