    पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत नाजुक, दिलजीत दोसांझ-गुरु रंधावा समेत कई एक्टरों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की

    By Jagran News Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sun, 28 Sep 2025 06:59 PM (IST)

    हिमाचल के बद्दी में हुए सड़क हादसे में पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनका इलाज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत नाज़ुक बनी हुई है। दिलजीत दोसांझ और गुरु रंधावा समेत कई कलाकारों ने उनके जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है।

    दिलजीत दोसांझ-गुरु रंधावा समेत कई एक्टरों ने जल्द स्वस्थ होने की कामना की। फाइल फोटो

    डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हिमाचल के बद्दी में सड़क हादसे में घायल पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा की हालत नाजुक बनी हुई है। उनका इलाज मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। डॉक्टर लगातार उनकी हालत पर नजर बनाए हुए हैं।

    इस हादसे से उनके फैंस को गहरा झटका लगा है। इस बीच नेता और अभिनेता ने राजवीर जवंदा के जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की है। जवंदा के साथी कलाकारों ने भी सोशल मीडिया पर समर्थन जताया है।

    जल्द ठीक हो जाओ वीरा- दिलजीत दोसांझ

    एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने इंस्टाग्राम पर कहा कि वीरा (राजवीर जवंदा) के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। अभी-अभी दुर्घटना की खबर सुनी, वह जल्द स्वस्थ हो जाए।

    पाजी जल्द स्वस्थ हो जाओ- गुरु रंधावा

    सिंगर गुरु रंधावा ने भी प्रार्थना करते हुए लिखा कि हमारे प्यारे भाई राजवीर जवंदा पाजी के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए वाहेगुरु जी से प्रार्थना करता हूं।

    हार्डी संधू ने भी प्रार्थना की

    हार्डी संधू ने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें जवंदा के स्वास्थ्य के लिए वाहेगुरु से आशीर्वाद मांगा, जबकि एमी विर्क और गिप्पी ग्रेवाल ने भी अपनी चिंता और एकजुटता व्यक्त की।

    सीएम मान पहुंचे अस्पताल

    बता दें कि शनिवार को जवंदा को फोर्टिस अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। उस समय उनके सिर और रीढ़ की हड्डी में चोट बताई गई थी। अस्पताल लाने से पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी हालत और भी गंभीर हो गई थी। रविवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने खुद अस्पताल पहुंचकर परिवार से मुलाकात की।

