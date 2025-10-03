Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Kantara Chapter 1 Worldwide Collection: कांतारा ने हिलाया बाहुबली का सिंहासन, दुनियाभर में कमाई से मचाई तबाही

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 04:56 PM (IST)

    Kantara Chapter 1 Box Office Collection Day 1 ऋषभ शेट्टी स्टारर मूवी कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया है। सिर्फ घरेलू बॉक्स ऑफिस ही नहीं बल्कि फिल्म ने दुनियाभर में भी शानदार कमाई की है। जानिए कांतारा चैप्टर 1 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन।

    prefferd source google
    Hero Image
    कांतारा चैप्टर 1 का वर्ल्डवाइड कलेक्शन। फोटो क्रेडिट- एक्स

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कांतारा चैप्टर 1 (Kantara Chapter 1), साल 2025 की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवीज में शामिल है। साल 2022 में जब ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) कांतारा लेकर आए थे तब किसी को नहीं पता था कि यह फिल्म बाद में ब्लॉकबस्टर बन जाएगी। उस वक्त तक ऋषभ भी सिर्फ कन्नड़ सिनेमा में ही मशहूर थे। मगर कांतारा ने उन्हें पूरे भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कांतारा की जोरदार सफलता के बाद अब ऋषभ शेट्टी इसका प्रीक्वल कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) लेकर आए हैं। यह फिल्म 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और ऋषभ मुख्य भूमिका में हैं। कांतारा के हिट होने के बाद इसके प्रीक्वल को लेकर काफी बज पहले से ही बना हुआ था। ऐसे में इसने ओपनिंग डे पर इतना पैसा छाप लिया कि बाहुबली और स्त्री 2 भी पीछे रह गई।

    कांतारा का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

    कांतारा चैप्टर 1 का कलेक्शन सिर्फ भारत में ही शानदार नहीं रहा, बल्कि इसने दुनियाभर में तबाही मचा दी है। ऋषभ शेट्टी की कांतारा चैप्टर 1 ने दुनियाभर में करीब 90 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है। जबकि भारत में फिल्म का कलेक्शन 60 करोड़ रुपये है। यह इस साल की हाईएस्ट ओपनिंग मूवीज में से एक है। इससे पहले वॉर 2 ने धमाकेदार ओपनिंग की थी।

    यह भी पढ़ें- SSKTK Box Office Collection Day 1: 'कांतारा' पर भारी पड़ गई वरुण-जाह्नवी की मूवी, पहले दिन की धांसू कमाई!

    कांतारा ने इन फिल्मों को छोड़ा पीछे

    ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने पहले दिन के रिकॉर्ड से किस फिल्मों का रिकॉर्ड किया है, जानिए इस बारे में। कांतारा ने न केवल पुरानी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा है, बल्कि नई फिल्मों का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। 

    • बाहुबली पार्ट 1 - 73.40  करोड़ रुपये
    • स्त्री 2 - 79.60 करोड़ रुपये
    • ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 - 68.80 करोड़ रुपये
    • वॉर 2 - 84.60 करोड़ 

    कांतारा चैप्टर 1 का अभी तक ऑफिशियल डाटा शेयर नहीं किया गया है। हालांकि, शुरुआती आंकड़े में कमाई ऐसी है, तो उम्मीद है कि वीकेंड पर भी धमाकेदार कलेक्शन कर लेगी। बता दें कि साल 2022 में कांतारा ने 400 से ऊपर बिजनेस किया था। अब देखते हैं कि कांतारा चैप्टर 1 पहली वाली फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ पाती है या नहीं।

    यह भी पढ़ें- Kantara Chapter 1 की एंडिंग में छुपा है गहरा राज, एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी में Rishab Shetty