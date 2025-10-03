Language
    Kantara Chapter 1 की एंडिंग में छुपा है गहरा राज, एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी में Rishab Shetty

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 01:28 PM (IST)

    Kantara A Legend Chapter 1 कांतारा यूनिवर्स की नई फिल्म कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने पहले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। मगर क्या आपको पता है कि फिल्म की एंडिंग में एक बड़ा सरप्राइज है। जानिए इस बारे में।

    कांतारा चैप्टर 1 की एंडिंग में मिल गया है सरप्राइज। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

     एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ थ्रिलर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी तीन साल पहले जब यह फिल्म लेकर आए तो इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। तीन साल से फिल्म के प्रीक्वल का इंतजार हो रहा था और अब आखिरकार यह भी बड़े पर्दे पर आ गई है।

    2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) स्टारर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिला था। अब चूंकि फिल्म रिलीज हो गई है तो इसकी एंडिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसकी एंडिंग में एक बड़ा सरप्राइज है जिसके बारे में जानकर दर्शक खुश हो जाएंगे। 

    कांतारा चैप्टर 2 की हुई अनाउंसमेंट

    अगर आपने कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 देख ली है तो आपने आखिरी का सीन भी जरूर देखा होगा। इस आखिरी सीन में कांतारा यूनिवर्स की अगली फिल्म की अनाउंसमेंट हुई है। जी हां, कांतारा और कांतारा चैप्टर 1 के बाद अब कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 2 (Kantara A Legend Chapter 2) आने वाली है जिसकी अनाउंसमेंट मेकर्स ने कांतारा चैप्टर 1 के आखिरी में की है। हालांकि, यह फिल्म कब रिलीज होने वाली है, इसको लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है। 

    Photo Credit - X

    कांतारा चैप्टर 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

    कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया है। इस फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन 60 करोड़ रुपये से ओपनिंग की है। फिल्म की कहानी कर्नाटक में कदम्ब राजवंश के समय की पृष्ठभूमि पर आधारित है। कदम्ब शासकों ने कर्नाटक के कुछ हिस्सों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी माना जाता है।

    Photo Credit - X

    फिल्म का निर्देशन और अभिनय ऋषभ शेट्टी ने किया है। फिल्म में उनके अलावा गुलशन देवैया, रुक्मिणी वसंत, जयाराम और किशोर अहम भूमिका में थीं।

