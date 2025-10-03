Kantara Chapter 1 की एंडिंग में छुपा है गहरा राज, एक और ब्लॉकबस्टर की तैयारी में Rishab Shetty

Kantara A Legend Chapter 1 कांतारा यूनिवर्स की नई फिल्म कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऋषभ शेट्टी स्टारर इस फिल्म ने पहले ही घरेलू बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा दिया। मगर क्या आपको पता है कि फिल्म की एंडिंग में एक बड़ा सरप्राइज है। जानिए इस बारे में।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कन्नड़ थ्रिलर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 (Kantara A Legend Chapter 1) इस साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड मूवी है। यह फिल्म 2022 में रिलीज हुई ब्लॉकबस्टर फिल्म कांतारा का प्रीक्वल है। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी तीन साल पहले जब यह फिल्म लेकर आए तो इसने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया था। तीन साल से फिल्म के प्रीक्वल का इंतजार हो रहा था और अब आखिरकार यह भी बड़े पर्दे पर आ गई है।

2 अक्टूबर को ऋषभ शेट्टी (Rishab Shetty) स्टारर कांतारा अ लीजेंड चैप्टर 1 सिनेमाघरों में रिलीज हुई। फिल्म को लेकर बहुत उत्साह देखने को मिला था। अब चूंकि फिल्म रिलीज हो गई है तो इसकी एंडिंग को लेकर काफी चर्चा हो रही है। इसकी एंडिंग में एक बड़ा सरप्राइज है जिसके बारे में जानकर दर्शक खुश हो जाएंगे।