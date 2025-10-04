OTT Release This Week: एक्शन, सस्पेंस और ड्रामा... OTT पर मिलेगा फुल एंटरटेनमेंट, इस हफ्ते नई सीरीज-मूवीज रिलीज
OTT Release This Week ओवर द टॉप पर हर हफ्ते फिल्मों और वेब सीरीज की बाढ़ आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक्शन रोमांस और फुल ऑन ड्रामा होने वाला है। इस हफ्ते ओटीटी पर कौन-कौन सी फिल्म और वेब सीरीज रिलीज होने वाली हैं फटाफट यहां लिस्ट देखिए।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इस हफ्ते ओवर द टॉप यानी OTT पर मनोरंजन का फुल डोज आने वाला है। अगर आप घर बैठे ही एक्शन, सस्पेंस थ्रिलर, रोमांस, कॉमेडी या फिर हॉरर जॉनर का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक शानदार वॉचलिस्ट तैयार है।
इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर कौन-कौन सी वेब सीरीज और फिल्में रिलीज होने वाली हैं, देखिए लिस्ट...
मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी ( Monster: The Ed Gein Story)
क्राइम एंथोलॉजी सीरीज मॉन्स्टर का तीसरा सीजन आ गया है। नया सीजन 1950 के दशक के विस्कॉन्सिन के कुख्यात हत्यारे और कब्र चोर एड गीन के अपराधों के इर्द-गिर्द घूमती है।
OTT - Netflix
स्टीव (Steve)
7.2 IMDb रेटिंग पाने वाली ये फिल्म सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर रिलीज हुई है। सिलियन मर्फी स्टारर इस साइकोलॉजिकल ड्रामा की कहानी 1990 के दशक में एक रिफॉर्म स्कूल के हेडटीचर के एक बेहद तनावपूर्ण दिन की है जो अपने परेशान छात्रों की मदद के लिए कई चुनौतियों का सामना करता है।
OTT - Netflix
द न्यू फॉर्स (The New Force)
यह वेब सीरीज वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है। 1958 में सेट सीरीज की कहानी पहली महिला पुलिस ऑफिसर के बारे में है जो पुरुष-प्रधान पेशे में खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करती है। यह सीरीज ओटीटी पर रिलीज हो गई है।
OTT - Netflix
जेनी, मेक अ विश (Genie, Make a Wish)
अगर आप कोरियन ड्रामे के फैन हैं तो आपको अपनी वॉचलिस्ट में जेनी, मेक अ विश को जरूर शामिल करना चाहिए। यह सीरीज हाल ही में ओटीटी पर रिलीज हुई। इसकी कहानी एक लड़की की है जिसे जादुई चिराग मिलता है और फिर उसकी जिंदगी में लव स्टोरी शुरू होती है।
OTT - Netflix
द लॉस्ट बस (The Lost Bus)
अमेरिकी सर्वाइवल मूवी द लॉस्ट बस की कहानी शहर के जंगल में लगी भयंकर आग के बीच एक बस में फंसे 22 बच्चों की जान बचाने वाले ड्राइवर केविन मैके और टीचर मेरी लुडविग की है। यह फिल्म लिजी जॉन्सन की लिखी पैराडाइज: वन टाउन्स स्ट्रगल टू सर्वाइव एन अमेरिकन वाइल्डफायर किताब पर आधारित है।
OTT - Apple TV+
Photo Credit - IMDb
ओल्ड डॉग, न्यू ट्रिक्स (Old Dog, New Tricks)
7.4 IMDb रेटिंग पाने वाली मिनी वेब सीरीज ओल्ड डॉग न्यू ट्रिक्स की कहानी एंटोन नाम के एक चिड़चिड़े पशुचिकित्सक की है जिसे एक महंगे पालतू जानवरों की दुकान में नौकरी करने के लिए मजबूर होना पड़ता है।
OTT - Netflix
वेयरवुल्व्स (Werewolves)
रोमांस और एक्शन से मन ऊब गया है तो हॉरर थ्रिलर वेयरवुल्व्स को जरूर देखना चाहिए। यह फिल्म भी ओटीटी पर आ गई है। फिल्म की कहानी एक सुपरमून घटना के एक साल बाद की कहानी है जिसने लगभग एक अरब लोगों को वेयरवुल्फ में बदल दिया था।
OTT- Hulu, Amazon Prime Video (On Rent or purchase)
एंजल हेज फॉलन (Angel Has Fallen)
गेराल्ड बटलर की मूवी एंजल हेस फालन एक फुल सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे एक सीक्रेट सर्विस एजेंट एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है और उस पर प्रेसिडेंट पर अटैक का आरोप लगता है।
OTT- Netflix
वॉर 2 (War 2)
जूनियर एनटीआर और ऋतिक रोशन की न्यू रिलीज वॉर 2 अब सिनेमाघरों के बाद ओटीटी पर उतरने वाली है। फिल्म की कहानी सीक्रेट एजेंट कबीर की है जिस पर देश को धोखा देने का आरोप है। फिल्म में कियारा आडवाणी (Kiara Advani) भी लीड रोल में हैं।
OTT- Netflix (9th October)
Photo Credit - X
इसके अलावा मद्रासी इसी हफ्ते 1 अक्टूबर को अमेजन प्राइम वीडियो (Amazon Prime Video), नई वेब सीरीज द गेम: यू नेवर प्ले अलोन (Netflix), हॉलीवुड मूवी प्ले डर्टी (Amazon Prime Video) और 13th (Sony Liv) जैसी फिल्में भी रिलीज हुई हैं।
