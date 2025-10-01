Language
    New OTT Releases: रोमांस और कॉमेडी से भरा होगा आने वाला समय, OTT पर आएंगी ये धांसू सीरीज-फिल्में

    By Tanya Arora Edited By: Tanya Arora
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 09:34 AM (IST)

    ओटीटी प्लेटफॉर्म आज के समय में आम आदमी की जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। हर हफ्ते दर्शकों को कुछ नया अपनी मोबाइल स्क्रीन और लैपटॉप पर देखने को मिल जाता है। अब अक्टूबर से लेकर दिसंबर और 2026 में ओटीटी पर कई नई सीरीज और फिल्में आने वाली हैं जिनकी लिस्ट हम आपके लिए लेकर आए हैं।

    अक्टूबर से दिसंबर तक OTT पर नई सीरीज-फिल्मों का धमाल/ फोटो- Instagram

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। पहले हर हफ्ते दर्शकों को बाहर निकलकर थिएटर में जाकर अपना मनोरंजन करना पड़ता था, लेकिन अब खुद एंटरटेनमेंट उनके पास चलकर घर तक आता है। हर हफ्ते थिएटर और ओटीटी पर कई बड़ी फिल्में और सीरीज रिलीज होती हैं, जिनका दर्शकों को न जाने कब से इंतजार होता है।

    आज हम आपके लिए अक्टूबर से दिसंबर तक नेटफ्लिक्स से लेकर अमेजन प्राइम और जियो हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली सीरीज और फिल्मों की एक लिस्ट लेकर आए हैं, तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं, कहीं आपकी फेवरेट ओटीटी रिलीज मिस न हो जाए।

    13th

    12th फेल के बाद अब एजुकेशन को लेकर एक नई वेब सीरीज रिलीज हो चुकी है। समीर मिश्रा के डायरेक्शन में बनी इस सीरीज का नाम 13th है, जो फेमस इंडियन एजुकेटर मोहित त्यागी की जिंदगी से इंस्पायर है। उन्हें एमटी सर (MT Sir) के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वह एक ऐसा पुराना स्टूडेंट है, जो एक एजुकेशन स्टार्टअप के लिए एक टीम बनाता है, जिसमें उसके सामने इंडिया के एजुकेशन कल्चर कॉम्पीटिशन की वजह से कई चुनौतियां आती हैं।

    प्लेटफॉर्म- Sonyliv

    जोनर- एजुकेशन

    रिलीज डेट- 1 अक्टूबर 2025

    जय केली (Jay Kelly)

    नोह बौम्बच के निर्देशन में बनी जय केली एक कॉमेडी ड्रामा मूवी है, जिसमें हॉलीवुड स्टार जॉर्ज क्लूनी ने मुख्य भूमिका निभाई है। इस फिल्म की कहानी जय केली नामक एक्टर के इर्द-गिर्द घूमती है, जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है। अपने मैनेजर के साथ इस वह एक जर्नी पर निकलता है, जहां वह खुद को फिर तलाशता है। ये फिल्म एक बड़े स्टार का खुद को ढूंढना उसके परिवार, रिश्ते और एहसास के बारे में है। ये फिल्म नवंबर में थिएटर में आएगी और उसके एक महीने बाद ओटीटी पर रिलीज होगी।

    प्लेफॉर्म- नेटफ्लिक्स (Netflix)

    जोनर-कॉमेडी

    रिलीज डेट- 5 दिसंबर 2025

    ब्रिजर्टन सीजन 4 (Bridgerton Season 4)

    हॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय सीरीज में से एक ब्रिजर्टन अपने सीजन 4 के साथ लौट रही है। नेटफ्लिक्स ने हाल ही में इसका पोस्टर शेयर किया था, जिसने फैंस की उत्सुकता को काफी बढ़ा दिया था। चौथे सीजन में बेनेडिक्ट की कहानी आगे बढ़ेगी, जो ब्रिजर्टन सिब्लिंग्स में दूसरे नंबर पर है। वह एक मिस्ट्री महिला सोफी बेक से मास्करेड बॉल में मिलती है और उसके प्यार में गिर जाती है। सोफी का सिंड्रेला की तरह एक अतीत है। नए सीजन में कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

    जोनर-रोमांस

    रिलीज डेट- 2026

    द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man Season 3)

    मनोज बाजपेयी एक बार फिर से तिवारी की भूमिका को निभाने के लिए तैयार है। कुछ महीनों पहले अमेजन प्राइम वीडियो ने सीरीज 'द फैमिली मैन' के तीसरे सीजन की घोषणा की थी। ये सीजन भी इस महीने दीवाली के आसपास या नवंबर 2025 तक अमेजन प्राइम वीडियो पर आ जाएगा।

    प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो (Prime Video)

    जोनर- थ्रिलर

    रिलीज डेट-2025 नवंबर

    दे कॉल हिम OG (They Call Him OG)

    पवन कल्याण और इमरान हाशमी की एक्शन ड्रामा फिल्म 'दे कॉल हिम ओजी' इस वक्त थिएटर में धमाल मचा आ रही है। इस तेलुगु फिल्म ने आते ही कई बड़ी फिल्मों का खाता बंद करते हुए वर्ल्डवाइड तहलका मचा दिया और देखते ही देखते 200 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली। अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट और प्लेटफॉर्म भी सामने आ चुके हैं।

    प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

    जोनर-एक्शन क्राइम थ्रिलर

    रिलीज डेट- अक्टूबर 2025

