    2 घंटे 30 मिनट की फैमिली ड्रामा OTT पर बनी मस्ट वॉच, 7.1 IMDb रेटिंग के साथ मचा रही है धमाल

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 02:02 PM (IST)

    OTT पर इस वक्त साउथ सिनेमा की एक फैमिली ड्रामा फिल्म का बोलबला देखने को मिल रहा है। थिएटर्स बाद 2 घंटे 30 मिनट की ये मूवी ऑनलाइन दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि यहां कौन सी फिल्म के बारे में जिक्र हो रहा है।

    ओटीटी का बेस्ट फैमिली ड्रामा (फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर साउथ सिनेमा के कंटेंट को तवज्जो दी जाती है। सिनेप्रेमी साउथ फिल्में और वेब सीरीज को ऑनलाइन देखना काफी पसंद करते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ये थ्रिलर अपनी मूल भाषा के अलावा हिंदी डबिंग में ओटीटी पर मौजूद रहती हैं।

    आज हम आपको साउथ सिनेमा की एक बेस्ट फैमिली ड्रामा फिल्म के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं, जिसे हाल ही में ओटीटी पर स्ट्रीम किया गया है। आलम ये है कि अब ये मूवी ट्रेंडिंग में नंबर-1 पर बनी हुई है और धड़ल्ले से देखी जा रही है। आइए जानते हैं किस फिल्म के बारे में जिक्र किया जा रहा है। 

    ओटीटी की बेस्ट फैमिली ड्रामा बनी ये फिल्म

    जिस साउथ फिल्म के बारे में यहां जिक्र किया जा रहा है, उसे इस साल सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा का कारोबार करने वाली ये मूवी अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी धमाल मचा रही है। गौर किया जाए फिल्म की कहानी की तरफ तो ये रोमांटिक-फैमिली और कॉमेडी ड्रामा का समावेश है।

    फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट

    2 घंटे 30 मिनट की इस मूवी की शुरुआत एक व्यक्ति की हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी के जरिए होती है। जो पेशे से एक शेफ है और रेस्टोरेंट चलाता है। वह शादीशुदा नहीं हैं, जिसकी वजह से उसके जीवन में अकेलापन रहता है। लेकिन उसकी लाइफ में ट्विस्ट एंड टर्न तब आता है, जब उसके हार्ट डोनर की बेटी उससे मिलने आती है।

    फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट

    वह उस शख्स को अपनी सगाई में आने के लिए आमंत्रित करती है।वह उस लड़की के फैमिली फंक्शन में शामिल होता है, लेकिन कुछ उतार-चढ़ाव के चलते वहां से तय समय अनुसार वापस नहीं आ पाता है। वह लड़की चाहती है कि जिस शख्स के शरीर में उसके मृत पिता का दिल धड़क रहा है, वह उनके साथ उसके ही घर में रहे।

    फोटो क्रेडिट- स्क्रीन शॉट

    लेकिन क्या ऐसा होता है या फिल्म की कहानी कोई और मोड़ छिपा है तो इसके लिए आपको मलयालम फिल्म हृदयपूर्वम (Hridayapoorvam) को देखना पड़ेगा। जी हां मोहनलाल (Mohanlal) स्टारर ये फैमिली ड्रामा मूवी ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर मौजूद है। 

    आईएमडीबी से मिली है टॉप की रेटिंग

    हृदयपूर्वम कितनी शानदार फिल्म है, उसका अंदाजा आप इंटरनेट मूवी डेटाबेस यानी आईएमडीबी (IMDB) की तरफ से मिली 7.1/10 रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। बता दें कि फिलहाल ये मूवी ग्लोबली ट्रेंडिंग में नंबर-1 बनी हुई है। हृदयपूर्वम में मोहनलाल के अलावा अभिनेत्री मालविका मोहनन, संगीत प्रताप और संगीता माधवन नायर जैसे कई कलाकारों ने अहम भूमिकाओं को अदा किया है।

