Upcoming Releases: एंटरटेनमेंट का होगा धूम-धड़ाका, इस हफ्ते थिएटर्स से लेकर OTT तक रिलीज होंगी ये नई मूवीज-सीरीज
Upcoming OTT And Theatre Releases मूवी लवर्स के लिए आने वाला हफ्ता एंटरटेनमेंट से भरपूर होने वाला है क्योंकि ओटीटी और थिएटर में कई फिल्में और सीरीज रिलीज होने के लिए तैयार है। यहां देखें 29 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की पूरी डिटेल।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दशहरे की छुट्टियां आने वाली हैं और मूवी लवर्स के लिए एंटरटेनमेंट की पूरी तैयारी कर दी गई है। इस हफ्ते कई एंटरटेनिंग फिल्में और वेब सीरीज रिलीज होने जा रही हैं। साल की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा चैप्टर 1 से लेकर कई इंग्लिश और के-ड्रामा इस हफ्ते दस्तक देंगे। ओटीटी और थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्मों और सीरीज की लिस्ट यहां देखें।
थिएटर में रिलीज होने वाली फिल्में
कांतारा: चैप्टर 1
रिलीज डेट- 2 अक्टूबर
ऋषभ शेट्टी की मोस्ट अवेटेड फिल्म कांतारा: चैप्टर 1 दशहरे के मौके पर थिएटर्स में दस्तक देने जा रही है। यह 2022 में आई सुपरहिट फिल्म कांतारा की प्रीक्वल है जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था और यह कमर्शियली भी बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। फिल्म 2 अक्टूबर को दशहरे के मौके पर रिलीज होगी। लीड रोल प्ले करने के साथ-साथ ऋषभ शेट्टी इसके राइटर और डायरेक्टर भी हैं।
सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी
रिलीज डेट- 2 अक्टूबर
वरुण धवन, जाह्नवी कपूर, रोहित सराफ, सान्या मल्होत्रा स्टारर रोमांटिक कॉमेडी फिल्म कांतारा चैप्टर 1 के साथ दशहरे के मौके पर 2 अक्टूबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। इस फिल्म को धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया है और शशांक खेतान ने डायरेक्ट किया है। फिल्म में मनीष पॉल और अक्षय ओबेरॉय ने सपोर्टिंग रोल प्ले किया है।
ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्में और सीरीज
मद्रासी (Madharaasi)
रिलीज डेट- 1 अक्टूबर
ओटीटी प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो
साउथ फिल्म Madharaasi थिएट्रीकल रन पूरा करने के बाद अपनी ओटीटी रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म में विद्युत जामवाल ने भी अहम रोल निभाया है। यह ए. आर. मुरुगादॉस द्वारा लिखित और निर्देशित एक साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर है।
play dirty
रिलीज डेट- 1 अक्टूबर
ओटीटी प्लेटफॉर्म- प्राइम वीडियो
मार्क वाह्लबर्ग, लाकीथ स्टैनफील्ड और रोजा सालाजार स्टारर यह फिल्म डोनाल्ड ई. वेस्टलेक की पार्कर बुक सीरीज का रूपांतरण है। कहानी एक कुशल चोर, पार्कर और उसके साथियों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी वफादारी की परीक्षा तब होती है जब उन्हें एक डकैती को अंजाम देने का मौका मिलता है, जो उन्हें न्यूयॉर्क के गिरोह के खिलाफ खड़ा कर देती है।
13th
रिलीज डेट - 1 अक्टूबर
ओटीटी प्लेटफॉर्म- सोनी लिव
यह एक सफल वेंचर कैपिटलिस्ट रितेश की कहानी कहता है, जो अपने फॉर्मर आईआईटी-जेईई मेंटर की मदद से एक एड-टेक स्टार्टअप शुरू करने के लिए अपनी कॉर्पोरेट नौकरी छोड़ देता है। यह कहानी एड-टेक स्टार्टअप कॉम्पिटिशन के फाउंडर मोहित त्यागी के जीवन से प्रेरित है।
dakuaan da munda
रिलीज डेट- 2 अक्टूबर
ओटीटी प्लेटफॉर्म- जी5
यह मनोरंजक पंजाबी क्राइम ड्रामा कर्मा की कहानी है, जो एक अपराधी परिवार का एक प्रतिभाशाली यंग मुक्केबाज है और अनाथालय में पला-बढ़ा है। एक दुखद दुर्घटना के कारण नेशनल लेवल पर अपना नाम कमाने का उसका सपना चकनाचूर हो जाता है और वह नशे की लत में पड़ जाता है। क्या वह इससे उबरकर अपने सपनों का पीछा कर पाएगा, यही इसकी कहानी है।
enie, make a wish
रिलीज डेट- 3 अक्टूबर
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
अपकमिंग फैंटेसी रोमांटिक ड्रामा नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज की कहानी का-यंग के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक जिन्न नाम की एक शरारती आत्मा को जगाती है, जो हजार सालों से फंसी हुई है। क्या उसका जादू उसकी दुनिया में प्यार ला पाएगा? इस आगामी के-ड्रामा में किम वू बिन और बे सूजी लीड रोल में हैं।
monster
रिलीज डेट- 3 अक्टूबर
ओटीटी प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स
रयान मर्फी और इयान ब्रेनन की एंथोलॉजी सीरीज, मॉन्स्टर: द एड गीन स्टोरी, की तीसरी किस्त, एड गीन के जीवन पर आधारित है, जो एक कुख्यात हत्यारा और कब्र चोर था। आगामी नेटफ्लिक्स सीरीज उसके निजी जीवन पर आधारित है।
