    How to Train Your Dragon OTT: ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन', कब और कहां होगी स्ट्रीम?

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 11:27 AM (IST)

    How to Train Your Dragon OTT Release सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वालीं हॉलीवुड की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की ओटीटी रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ये कहां स्ट्रीम होगी।

    ओटीटी पर आएगी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा लंबे समय से फैंटेसी एडवेंचर थीम वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता हुआ आ रहा है। इस जॉनर की बेस्ट मूवी के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (How to Train Your Dragon) का नाम जरूर शामिल होता है।

    सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचाने वाली इस फिल्म की ओटीटी रिलीज (How to Train Your Dragon OTT Release) का ऐलान हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब मेसन थेम्स (Mason Thames) स्टारर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।

    ओटीटी पर कहां आएगी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन

     हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एक रोमांचक फैंटेसी एडवेंचर है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। साल 2010 में आई लाइव-एक्शन के ऑफिशियल रीमेक के तौर पर इस हॉलीवुड फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी है। थिएटर्स में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को काफी अच्छी सफलता मिली और अब ये मूवी ओटीटी पर कब्जा करने के लिए तैयार है। 

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    दरअसल 13 अक्टूबर 2025 के हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को मशहूर ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर ऑनलाइन रिलीज कर दिया जाएगा। ऐसे में अगर आपने अभी तक इस शानदार थ्रिलर को नहीं देखा है तो आपके पास अच्छा मौका है कि घर बैठे आप हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का आनंद ले सकें। गौर किया जाए हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की स्टार कास्ट की तरफ तो इसमें लीड रोल में हॉलीवुड सुपरस्टार मेसन थेम्स नजर आए हैं।

    फोटो क्रेडिट- एक्स

    उनके अलावा फिल्म में निको पार्कर, ब्रॉनविन जेम्स, गेब्रियल हॉवेल,हैरी ट्रेवाल्डविन, निक फ्रॉस्ट, जूलियन डेनिसन और पीटर सेराफिनोविच जैसे कलाकारों ने अहम किरदारों को निभाया है। अगर आप फैटेंसी एडवेंचर फिल्में देखना का शौक रखते हैं तो ये आपके लिए फुल पैसा वसूल मूवी साबित होगी।

    आईएमडीबी रेटिंग में अव्वल हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन

    काल्पनिक कहानी वाली हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन कितनी बेहतरीन मूवी है, इसका अंदाजा आप निर्देशक डीन डेब्लॉइस की इस हॉलीवुड फिल्म को मिली आईएमडीबी (IMDb) रेटिंग के जरिए आसानी से लगा सकते हैं। दरअसल इंटरनेट मूवी डेटाबेस की तरफ से हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को 7.8/10 की धमाकेदार रेटिंग मिली है, जो ये बताने के लिए काफी है कि वाकई ये एक मस्ट वॉच थ्रिलर है।

