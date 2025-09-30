How to Train Your Dragon OTT: ओटीटी पर धमाल मचाने आ रही 'हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन', कब और कहां होगी स्ट्रीम?

How to Train Your Dragon OTT Release सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वालीं हॉलीवुड की फैंटेसी एडवेंचर फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन की ओटीटी रिलीज का फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब इसकी ओटीटी रिलीज डेट का खुलासा हो गया है। आइए जानते हैं कि ऑनलाइन ये कहां स्ट्रीम होगी।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हॉलीवुड सिनेमा लंबे समय से फैंटेसी एडवेंचर थीम वाली फिल्मों के जरिए दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करता हुआ आ रहा है। इस जॉनर की बेस्ट मूवी के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन (How to Train Your Dragon) का नाम जरूर शामिल होता है।

सिनेमाघरों से लेकर बॉक्स ऑफिस तक धमाल मचाने वाली इस फिल्म की ओटीटी रिलीज (How to Train Your Dragon OTT Release) का ऐलान हो गया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि अब मेसन थेम्स (Mason Thames) स्टारर हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को ऑनलाइन कब और कहां स्ट्रीम किया जाएगा।

ओटीटी पर कहां आएगी हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एक रोमांचक फैंटेसी एडवेंचर है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स की तरफ से पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। साल 2010 में आई लाइव-एक्शन के ऑफिशियल रीमेक के तौर पर इस हॉलीवुड फिल्म ने अपनी छाप छोड़ी है। थिएटर्स में हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन को काफी अच्छी सफलता मिली और अब ये मूवी ओटीटी पर कब्जा करने के लिए तैयार है।

फोटो क्रेडिट- एक्स उनके अलावा फिल्म में निको पार्कर, ब्रॉनविन जेम्स, गेब्रियल हॉवेल,हैरी ट्रेवाल्डविन, निक फ्रॉस्ट, जूलियन डेनिसन और पीटर सेराफिनोविच जैसे कलाकारों ने अहम किरदारों को निभाया है। अगर आप फैटेंसी एडवेंचर फिल्में देखना का शौक रखते हैं तो ये आपके लिए फुल पैसा वसूल मूवी साबित होगी।