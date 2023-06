Netflix के लिए धड़ाधड़ शो बनाएंगे हंसल मेहता, 'स्कूप' की सफलता के बाद लॉक की Multi Year Series डील

Hansal Mehta Netflix Web Series Deal हंसल मेहता इंडस्ट्री के उन फिल्मकारों में शामिल हैं जिन्होंने अपने कंटेंट से अलग पहचान बनायी है। हंसल मुद्दापरक और संजीदा विषयों के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्मोग्राफी में शाहिद अलीगढ़ और सिटीलाइट्स जैसी फिल्में शामिल हैं जिन्हें व्यापक स्तर पर सराहा गया। वहीं ओटीटी स्पेस में उनके स्कैम 1992 दर्ज है जो सबसे अधिक लोकप्रिय सीरीजों में से एक है।

Netflix Signs Multi Year Series Deal With Scoop Director Hansal Mehta. Photo- Twitter

HighLights ओटीटी स्पेस की सबसे चर्चित सीरीजों में से एक हंसल मेहता की 'स्कैम 1992' नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई करिश्मा स्टारर 'स्कूप' को भी काफी तारीफें मिलीं हंसल मेहता की आने वाली सीरीजों में 'स्कैम 2003- द तेलगी स्टोरी' भी शामिल

नई दिल्ली, जेएनएन। नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कूप काफी चर्चित रही। सीरीज को समीक्षकों के साथ दर्शकों ने भी खूब पसंद किया और सोशल मीडिया में अभी तक इसको लेकर चर्चा हो रही है। नेटफ्लिक्स के साथ हंसल की यह पहली सीरीज थी, मगर अब ये रिश्ता आगे भी नजर आने वाला है। नेटफ्लिक्स ने हंसल मेहता के साथ मल्टी ईयर सीरीज पार्टनरशिप की है, जिसके तहत स्कूप निर्देशक प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट क्रिएट करेंगे। वैरायटी के मुताबिक, हंसल ने इस डील को लेकर कहा कि वो इस डील के लिए इसलिए भी उत्साहित है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के पास बेहतरीन टैलेंट है। स्कूप के क्रिएटिव प्रोसेस में नेटफ्लिक्स की भागीदारी शुरू से रही। इस पार्टनरशिप से कई ऐसी कहानियों को सामने लाने का मौका मिलेगा, जो अभी तक अनसुनी हैं। स्कैम 1992 के बाद स्कूप को मिली सफलता स्कूप क्राइम ड्रामा सीरीज है, जो क्राइम जर्नलिस्ट रहीं जिगना वोरा की किताब Behind Bars in Byculla: My Days in Prison पर आधारित है। इस सीरीज में करिश्मा तन्ना ने जागृति पाठक नाम की जर्नलिस्ट का किरदार निभाया, जो जिगना से प्रेरित है। सीरीज एक अन्य हाइ प्रोफाइल क्राइम जर्नलिस्ट के मर्डर केस में जागृति के फंसने और जेल जाने की कहानी दिखाती है। स्कूप करिश्मा के साथ हरमन बावेजा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और इनायत सूद ने मुख्य भूमिकाएं निभायीं, जबकि प्रोसेनजित चटर्जी ने जयदेब सेन के किरदार में स्पेशल अपीयरेंस किया। स्कूप से पहले हंसल मेहता की वेब सीरीज स्कैम 2003- द हर्षद मेहता स्टोरी सोनी-लिव पर रिलीज हुई थी और खूब चर्चित रही। इस सीरीज में प्रतीक गांधी ने टाइटल रोल निभाया था और उनके अभिनय को खूब सराहा गया था। सीरीज को कोई अवॉर्ड्स मिले। स्कैम 2003 रिलीज के लिए तैयार अब स्कैम फ्रेंचाइजी की अगली सीरीज स्कैम 2003- द तेलगी स्टोरी 2 सितम्बर को रिलीज हो रही है। यह जर्नलिस्ट संजय सिंह की किताब रिपोर्टर की डायरी पर आधारित है। सीरीज में स्टाम्प घोटाले के मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी के किरदार में गगन देव नजर आएंगे। बता दें, हंसल मेहता शाहिद, अलीगढ़, सिटीलाइट्स और ओमर्टा जैसी फिल्म के लिए जाने जाते हैं। उनकी फिल्म 'फराज' सिनेमाघरों में रिलीज के बाद नेटफ्लिक्स पर आयी थी।

Edited By: Manoj Vashisth