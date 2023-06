Scoop सीरीज की कामयाबी से करिश्मा तन्ना बनीं नम्बर वन एक्ट्रेस, हरमन बावेजा भी TOP 10 लिस्ट में शामिल

नई दिल्ली, जेएनएन। ओटीटी स्पेस ने ऐसे कई कलाकारों के करियर को संजीवनी दी है, जो किसी कारण से बिल्कुल गायब हो चुके थे या अपने टैलेंट के अनुपात में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। इनमें अब करिश्मा तन्ना और हरमन बावेजा का नाम भी शामिल हो गया है, जो इन दिनों स्कूप की सक्सेस को एंजॉय कर रहे हैं।

वैसे तो सीरीज में लगभग सभी कलाकारों की जमकर तारीफ हुई है, मगर सबसे ज्यादा इन दोनों को ही तालियां मिली हैं। लोकप्रियता का आलम यह है कि करिश्मा और हरमन इस हफ्ते के टॉप कलाकारों की लिस्ट में शामिल हो गये हैं।

IMDb हर हफ्ते पॉपुलर इंडियन सेलिब्रिटीज की लिस्ट जारी करता है, जो यूजर्स के वोटों के हिसाब से तैयार की जाती है। आइएमडीबी की वीकली रेटिंग के अनुसार, टॉप 10 कलाकारों की लिस्ट में करिश्मा पहले स्थान पर रही हैं, वहीं दूसरे स्थान पर हरमन बावेजा ने कब्जा किया है।

क्राइम जर्नलिस्ट जिगना वोरा की इस बायोपिक सीरीज में करिश्मा ने जागृति पाठक नाम का मुख्य किरदार निभाया है। वहीं, हरमन बावेजा क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट सीपी हर्षवर्धन श्रॉफ के किरदार में नजर आये हैं। करिश्मा और हरमन दोनों के ही अभिनय की जबरदस्त तारीफ हुई है।

करिश्मा ओटीटी स्पेस में निरंतर काम कर रही हैं। इससे पहले वो बुलेट्स, गिल्टी माइंड्स और हश हश में काम कर चुकी हैं, मगर स्कूप ने करिश्मा को बतौर एक्ट्रेस उभारने में मदद की है।

The fans have spoken!! Who has retained their spot and who has jumped a few ranks ahead, let's find out in this edition of IMDb's Popular Indian Celebrities Feature 💛

The remaining list can be found on the IMDb app on iOS and Android 🍿

Who's your favorite? 🍿 pic.twitter.com/GyOHjgcxO0— IMDb India (@IMDb_in) June 13, 2023