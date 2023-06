Netflix Series & Films: बिल्कुल भी मिस न करें नेटफ्लिक्स की ये दमदार सीरीज और फिल्म, OTT पर कर रहीं ट्रेंड

नई दिल्ली, जेएनएन। Netflix Web Series and Films: आज के वक्त में फिल्मों और वेब सीरीज का शौकीन आखिर कौन नहीं है और जब घर बैठे ही आप इनका लुत्फ उठा सकते हैं तो फिर इंतजार कैसा? सबसे पसंदीदा ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में से एक नेटफ्लिक्स (Netflix) पर कई दमदार फिल्में और सीरीज मौजूद हैं, जो आपको एंटरटेन करने के लिए काफी हैं। तो चलिए आपको इस हफ्ते नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहीं मूवीज और वेब सीरीज के बारे में बताते हैं, जिन्हें आपको फटाफट देख लेना चाहिए।

नेटफ्लिक्स में नंबर वन पर कौन सी सीरीज है?

कॉमेडी-ड्रामा सीरीज 'नेवर हेव आई एवर' (Never Have I Ever) का चौथा सीजन 8 जून 2023 को रिलीज हुआ। इसके तीनों सीजन को काफी पसंद किया गया था, जिसकी वजह से इसका फाइनल सीजन रिलीज होते ही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। शो अभी नंबर वन पॉजिशन पर है। लीड रोल में इंडियन ब्यूटी मैत्रेयी रामकृष्णन (देवी), डैरेन बार्नेट (पैक्सटन), जैरन लेविसन (बेन) और पूर्णा जगन्नाथन (नालिनी) हैं। ये कहानी देवी के इर्द गिर्द घूमती है, जो स्कूल में अपने स्टेटस को हाई करने की कोशिश करती है। इसमें 10 एपिसोड हैं।

नेटफ्लिक्स पर करिश्मा तन्ना का धमाल

हंसल मेहता की सीरीज 'स्कूप' (Scoop) हाल ही में रिलीज हुई है और नेटफ्लिक्स पर नंबर 2 पर ट्रेंड कर रही है। इसमें लीड रोल में करिश्मा तन्ना, हरमन बावेजा और मोहम्मद जीशान अय्यूब हैं। कहानी एक जर्नलिस्ट के मर्डर की है। जर्नलिस्ट जागृति (करिश्मा तन्ना) पर इल्जाम लगता है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन को इंटरव्यू देने के लिए अपने साथी जर्नलिस्ट का घर का पता दिया था। कहानी जिगना वोहरा की किताब 'बेहाइंड बार्स इन जेल: माय डेज इन प्रिजन' पर बेस्ड है। सीरीज में कुल 6 एपिसोड हैं।

ट्रेंड कर रहा मेनिफेस्ट का चौथा सीजन

अमेरिकन सुपरनेचुरल ड्रामा सीरीज 'मेनिफेस्ट' (Manifest) का चौथा सीजन 2 जून 2023 को रिलीज हुआ, जो अब नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रहा है। लीड रोल में मेलिसा रॉक्सबर्ग, जोश डलास और एथेना कारकानिस हैं। कहानी एक ऐसे प्लेन की है, जो टेकऑफ के सालों बाद लैंड होती है और प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स ऐसी वास्तविकताओं का सामना करते हैं, जो उन्हें परेशान करती हैं। इसके कुल 20 एपिसोड हैं।

के-ड्रामा के हैं दीवाने तो देख लें ये सीरीज

अगर आप कोरियन वेब सीरीज के दीवाने हैं तो 'द गुड बैड मदर' (The Good Bad Mother) आपको देखनी चाहिए। इमोशन से भरपूर सीरीज एक मां और बेटे की कहानी पर बेस्ड है। एक दर्दनाक घटना उनके रिश्ते में दरार पैदा कर देती है। रा मी-रान, ली डोह्यून, आह्न ह्यून जिन लीड रोल में हैं। सीरीज में कुल 14 एपिसोड हैं।

एक्शन प्रेमियों के लिए परफेक्ट है ये सीरीज

8 एपिसोड की अमेरिकन कॉमेडी-एक्शन सीरीज 'फुबर' (FUBAR) नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई, जिसे काफी पसंद किया जा रहा है। अर्नाल्ड श्वार्जनेग, मोनिका बारबरो और अपर्णा ब्रीआल लीड रोल में हैं। कहानी पिता-बेटी की है, जो गुपचुप तरीके से CIA के लिए काम करते हैं। उन्हें एक अंडरकवर मिशन के दौरान एक-दूसरे के काम का पता चलता है और वे झगड़ा करने लगते हैं। सीरीज में ढेर सारे एक्शन और कॉमेडी आपको बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे।

बॉक्स ऑफिस पर फेल लेकिन OTT पर हिट हुई ये फिल्म?

आदित्य रॉय कपूर और मृणाल ठाकुर स्टारर फिल्म 'गुमराह' (Gumraah) 7 अप्रैल 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी, लेकिन नेटफ्लिक्स पर फिल्म नंबर वन पर ट्रेंड कर रही है। कहानी में आदित्य का डबल रोल है। कहानी एक मर्डर की होती है, जिसमें एक मोड़ आता है, जब पुलिस को पता चलता है कि आरोपी का हमशक्ल भी है।

रणबीर-श्रद्धा का OTT पर भी बकरार है जलवा!

रोमांटिक-कॉमेडी ड्रामा 'तू झूठी मैं मक्कार' (Tu Jhoothi Main Makkaar) ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की थी। 3 महीने पहले रिलीज हुई मूवी जब से नेटफ्लिक्स पर आई है, ट्रेंड कर रही है। अगर आप थिएटर्स में फिल्म नहीं देख पाए हैं तो इस मजेदार फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। फिल्म में मिक्की (रणबीर कपूर) एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ब्रेकअप करवाने का बिजनेस करता है, लेकिन एक रोज उसे खुद का ब्रेकअप करवाने की डील मिलती है। बोनी कपूर, श्रद्धा कपूर और डिंपल कपाड़िया भी फिल्म में अहम किरदार में हैं।

'दंगल गर्ल' का क्रेज भी नहीं है कम!

इसी साल रिलीज हुई नेटफ्लिक्स फिल्म 'कटहल' (Kathal) ट्रेंड कर रही है। कहानी है- चोरी किए हुए कटहल की जांच करना। एक एमएलए के घर में कटहल की चोरी हो जाती है, जिसके बाद पुलिस केस होता है और फिर इसकी जांच-पड़ताल शुरू होती है। सान्या मल्होत्रा, अनंत जोशी, राजपाल यादव, नेहा सरफ जैसे किरदार अपने अभिनय और कॉमेडी से व्यूअर्स को एंड तक बांधे रखेंगे।

स्पाइडर मैन की सीक्वल से पहले देख लें ये फिल्म

1 जून 2023 को 'स्पाइडर मैन: अक्रॉस द स्पाइडर वर्स' (Spider Man: Across the Spider Verse) रिलीज हुई है, जो 'स्पाइडर मैन: इंटो द स्पाइडर वर्स' का सीक्वल है। तो अगर आप 'स्पाइडर मैन: अक्रॉस द स्पाइडर वर्स' देखने का मन बना रहे हैं तो आपको पहले फटाफट 2018 में आई मूवी 'स्पाइडर मैन: इंटो द स्पाइडर वर्स' को देख लेना चाहिए। 6 साल बाद ये मूवी नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही है। यकीन मानिए एनिमिनेटेड फिल्मों के शौकीन बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे।

रानी मुखर्जी की फिल्म कर रही ट्रेंड

रानी मुखर्जी की हालिया रिलीज हुई फिल्म 'मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे' (Mrs. Chatterjee Vs Norway) को काफी पसंद किया गया। कहानी से लेकर रानी की एक्टिंग को खूब वाहवाही मिली। थिएटर्स के बाद फिल्म का क्रेज नेटफ्लिक्स पर भी बरकरार है।

सच्ची घटना पर आधारित फिल्म की कहानी एक मां की होती है, जो अपने बच्चों को पाने के लिए नॉर्वे के कानून से आखिर तक लड़ती है।