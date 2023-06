Scam 2003 Release Date: इंतजार खत्म! हर्षद मेहता के बाद इस दिन आ रही 'स्टाम्प घोटाले' की कहानी, रिलीज डेट आउट

नई दिल्ली, जेएनएन। Scam 2003 Release Date: वेब सीरीज स्कैम 1992: द हर्षद मेहता की स्टोरी से सबको चौंकाने वाले हंसल मेहता एक और स्कैम की कहानी लेकर जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से लौट रहे हैं।

'द तेलगी स्टोरी' के स्कैम की कहानी को दुनिया के सामने लाने की घोषणा जब से निर्देशक ने की है, तब से ही फैंस इस सीरीज के ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स पर इस महीने ही उनकी सीरीज 'स्कूप' रिलीज हुई थी, जिसे ऑडियंस का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था।

अब 'स्कूप' के बाद फैंस का इंतजार करते हुए हंसल मेहता ने अपनी अगली सीरीज 'स्कैम 2003' की रिलीज डेट की घोषणा भी कर दी है।

आगामी सीरीज की घोषणा मेकर्स ने एक खास अंदाज में की। उन्होंने सोनी लिव के यूट्यूब चैनल पर एक छोटा सा टीजर रिलीज किया, जिसमें उन्होंने बताया कि दो साल बाद एक बार फिर से वह अपनी ऑडियंस के बीच एक बड़े स्कैम का खुलासा करने वाले हैं। फैंस के इंतजार को खत्म करते हुए मेकर्स ने बताया कि स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 2.9.2023 यानी कि सितंबर के महीने से प्रसारित होगी।

स्कैम 2003: द तेलगी स्टोरी, देश को हिला देने वाले स्टाम्प घोटाले पर आधारित है। साल 2003 में हुए इस बड़े घोटाले का मास्टरमाइंड अब्दुल करीम तेलगी था। आपको बता दें कि हंसल मेहता की जर्नलिस्ट संजय सिंह की किताब 'रिपोर्टर की डायरी' पर बेस्ड है।

🔊 Telgi has been found.🗣️

Presenting the incredibly gifted Gagan Dev Riar as Telgi in #Scam2003. See you soon! pic.twitter.com/m7hXhROFX6— Hansal Mehta (@mehtahansal) May 24, 2022