Nayanam OTT Release: ओटीटी पर होश उड़ाने आ रही साइकोलॉजिकल थ्रिलर, 6 एपिसोड वाली सीरीज कब और कहां होगी रिलीज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। ओटीटी पर बढ़िया वेब सीरीज दस्तक देने वाली है जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। यह वेब सीरीज कोई और नहीं बल्कि तेलुगु सिनेमा की नयनम (Nayanam) है।
अगर आप कोई सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज देखने की सोच रहे हैं तो आपको अपनी वॉचलिस्ट में नयनम को जरूर शामिल करना चाहिए। 6 एपिसोड वाली वेब सीरीज की कहानी आपको आखिर तक सीट से हिलने नहीं देगी।
ट्रेलर ने दर्शकों को किया इंप्रेस
एक जिज्ञासा कैसे ऑब्सेशन में तब्दील होता है और फिर इसका क्या परिणाम निकलता है... यह वेब सीरीज इसी के इर्द-गिर्द घूमती है। हाल ही में, वेब सीरीज का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसे देखते ही आपका दिल एक सेकंड के लिए दहल जाएगा। ट्रेलर लोगों को काफी पसंद आया था। 2 मिनट 18 सेकंड के ट्रेलर में कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको यह वेब सीरीज देखने के लिए मजबूर कर देगा।
नयनम की स्टार कास्ट
नयनम में वरुण संदेश और प्रियंका जैन लीड रोल में हैं। कास्ट में उत्तेज, अली रजा, रेखा निरोशा, हरीश समेत और कई कलाकार अहम भूमिकाओं में है। इस सीरीज का निर्देशन स्वाति प्रकाश मंत्रीप्रगड़ा ने किया है, जबकि स्क्रीनप्ले कल्याण कागितापु ने लिखी है।
क्या है नयनम की कहानी?
वेब सीरीज की कहानी नयनम डॉ. नयन के इर्द-गिर्द घूमती है जिसे अपने काम में महारथ हासिल है, लेकिन उसका जज्बा कब ऑब्सेशन बन जाता है, यह उसे भी नहीं मालूम पड़ता है। वह एक गैर-कानूनी एक्सपेरिमेंट करता है और दूसरों की प्राइवेट लाइफ में झांकता है। इसका परिणाम इतना खतरनाक निकलता है कि नयन और उसके पास की जिंदगी एक खौफनाक जाल बनकर रह जाती है।
किस ओटीटी पर रिलीज होगी नयनम
अगर आप ये साइकोलॉजिकल वेब सीरीज देखना चाहते हैं तो यह आप जल्द ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देख सकेंगे। 6 एपिसोड वाली यह वेब सीरीज जी5 पर 19 दिसंबर से रिलीज होगी।
