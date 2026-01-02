Ikkis on OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, कब और कहां स्ट्रीम होगी अगस्त्य नंदा की इक्कीस?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी वॉर ड्रामा इक्कीस (Ikkis) सिनेमाघरों में आ गई है। पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे 1 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर उतारा गया। फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।

इक्कीस की रिलीज को मात्र एक दिन हुए हैं और अभी से इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।

दो महीने बाद ओटीटी पर आएगी इक्कीस बॉलीवुड हो या फिर साउथ फिल्में... थिएटर्स में रिलीज होने के बाद फिल्में टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दी जाती हैं। कुछ फिल्में एक महीने के अंदर ही ऑनलाइन स्ट्रीम हो जाती हैं और कुछ को आने में महीनों लग जाते हैं। इक्कीस भी उन्हीं फिल्मों में शुमार है।