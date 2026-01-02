Ikkis on OTT: थिएटर्स के बाद ओटीटी पर धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म, कब और कहां स्ट्रीम होगी अगस्त्य नंदा की इक्कीस?
Ikkis OTT Release Date: अगस्त्य नंदा और धर्मेंद्र की फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म की रिलीज के ठीक एक दिन बाद ही इसकी ओटीटी रिलीज ...और पढ़ें
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनी वॉर ड्रामा इक्कीस (Ikkis) सिनेमाघरों में आ गई है। पहले यह फिल्म दिसंबर में रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर इसे 1 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर उतारा गया। फिल्म को पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पॉन्स मिला।
इक्कीस की रिलीज को मात्र एक दिन हुए हैं और अभी से इसकी ओटीटी रिलीज को लेकर चर्चा तेज हो गई है। एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म कब और कहां ऑनलाइन स्ट्रीम होने के लिए तैयार है।
दो महीने बाद ओटीटी पर आएगी इक्कीस
बॉलीवुड हो या फिर साउथ फिल्में... थिएटर्स में रिलीज होने के बाद फिल्में टीवी से पहले ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम कर दी जाती हैं। कुछ फिल्में एक महीने के अंदर ही ऑनलाइन स्ट्रीम हो जाती हैं और कुछ को आने में महीनों लग जाते हैं। इक्कीस भी उन्हीं फिल्मों में शुमार है।
कब और कहां देखें इक्कीस?
इक्कीस को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक जनवरी या फरवरी में नहीं देख सकेंगे। जी हां, यह फिल्म मार्च महीने में ओटीटी पर आ सकती है। ओटीटी प्ले की रिपोर्ट की मानें तो इक्कीस पहले रेंट पर रिलीज होगी और फिर इसे सब्सक्राइबर्स के लिए जारी किया जाएगा। यह फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पर आएगी। रेंट पर इसे 12 मार्च 2026 को रिलीज किया जाएगा, जबकि सब्सक्राइबर्स के लिए यह 26 मार्च 2026 से स्ट्रीम होगा।
यह भी पढ़ें- Ikkis Movie Review: इक्कीस में अरुण खेत्रपाल की जांबाज कहानी, धर्मेंद्र ने कर दिया इमोशनल... पढ़ें रिव्यू
इक्कीस का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
जैसा कि मालूम हो, इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर का जादू चल रहा है। हालांकि, इस कहर के बीच भी नए साल पर इक्कीस ने बाजी मार ली। पहले दिन अगस्त्य नंदा की फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 7 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था। धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म का पहला दिन तो अच्छा था, अब देखना यह होगा कि यह वीकेंड पर कमाल दिखा पाती है या नहीं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।