सिमर भाटिया पर 'मामी' ट्विंकल ने लुटाया प्यार, डेब्यू मूवी Ikkis को लेकर किया रिएक्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अगस्त्य नंदा की फिल्म इक्कीस को नए साल के मौके पर बड़े पर्दे पर रिलीज कर दिया गया है। सिल्वर स्क्रीन पर अगस्त्य की ये पहली फिल्म है। सिर्फ महानायक अमिताभ बच्चन के नाती ही नहीं बल्कि इक्कीस के जरिए एक और स्टार किड ने बॉलीवुड में एंट्री मारी है, जिनका नाम सिमर भाटिया है और वह सुपरस्टार अक्षय कुमार की भांजी हैं।

सिमर को जीवन के इस खास पल पर उनकी मामी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना का फुल सपोर्ट मिला है। आइए जानते हैं कि अपने पति की भांजी को लेकर ट्विंकल ने क्या लिखा है। सिमर को मिली मामी की तरफ विशेज जब भी कोई स्टार किड्स सिनेमा जगत में कदम रखता है तो उसे अपने परिवार की तरफ से फुल सपोर्ट मिलता दिखता है। फिलहाल सिमर भाटिया के साथ भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। दरअसल हाल ही में सिमर ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर इक्कीस की शूटिंग के दौरान की कुछ बीटीएस तस्वीरों वाला एक अनसीन पोस्ट शेयर किया है, जिसमें फिल्म के डायरेक्टर श्रीराम राघवन और अगस्त्य नंदा की झलक देखने को मिल रही है।

आलम ये है कि अब सोशल मीडिया पर सिमर भाटिया के इस पोस्ट को खूब पसंद किया जा रहा है। फैंस इस पर जमकर लाइक और कमेंट कर रहे हैं। साथ ही ट्विंकल खन्ना के इस व्यवहार की भी खूब प्रशंसा की जा रही है।