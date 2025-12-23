Ikkis Screening: अक्षय कुमार की बहन ने लूटी लाइमलाइट, अमिताभ के नाती संग बेटी कर रही डेब्यू
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया की इक्कीस की स्पेशल स्क्रीनिंग में अपनी बहन अलका भाटिया के साथ बहुत ही सादे अंदाज में पहुंचे। भाई-बहन की यह जोड़ी एक साथ आते हुए दिखी और फिल्म इंडस्ट्री की इस गैदरिंग में उनकी सहज दोस्ती और बिना दिखावे वाली मौजूदगी ने तुरंत सबका ध्यान खींचा।
अक्षय-अलका ने पूरे किए सिबलिंग गोल
अक्षय ने कैज़ुअल लेकिन स्टाइलिश लुक अपनाया, उन्होंने ब्लू धारीदार शर्ट के साथ डेनिम पहनी, जो उनके जाने-माने सिंपल स्टाइल को दिखा रहा था। अलका भाटिया ने भी आसानी से उन्हें कॉम्प्लिमेंट किया, उन्होंने एक सॉफ्ट, एलिगेंट आउटफिट चुना, जिसकी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने तुरंत तारीफ की। स्क्रीनिंग के वीडियो और तस्वीरें जल्द ही ऑनलाइन सर्कुलेट होने लगीं, फैंस इस पल को सिबलिंग गोल्स कहने लगे और एक्टर के अपने परिवार के सदस्य के साथ इस पब्लिक अपीयरेंस की तारीफ करने लगे।
सोशल मीडिया पर वायरल है भाई-बहन का मूमेंट
जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी, वह थी अक्षय और अल्का का फोटोग्राफर्स और मेहमानों के साथ बातचीत करने का कॉन्फिडेंस। कोई बनावटी पोज या ड्रामैटिक हाव-भाव नहीं थे, बस एक भाई-बहन एक जरूरी शाम को एक-दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। अक्षय ने प्रीमियर में जाने से पहले पैपराजी से इंटरेक्शन किया, जबकि अल्का उनके साथ खड़ी रहीं, मुस्कुराती हुई और शांत। इस पल की सादगी ने फैंस का दिल छू लिया, जो अक्सर एक्टर को स्क्रीन पर बड़े-बड़े किरदारों में देखते हैं।
लाइमलाइट से दूर रहती हैं अलका
अल्का भाटिया एक प्रोड्यूसर हैं और अक्षय कुमार की पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी का एक अहम हिस्सा हैं, ज्यादातर लाइमलाइट से दूर रहती हैं। इसलिए, इक्कीस की स्क्रीनिंग में उनकी मौजूदगी ने इवेंट में एक पर्सनल टच जोड़ा, जिससे दर्शकों को बॉलीवुड के सबसे भरोसेमंद सितारों में से एक के पीछे के मजबूत सपोर्ट सिस्टम की याद दिलाई। सोशल मीडिया पर कमेंट्स में जल्दी ही तुलना, तारीफ और प्यार भरे मैसेज भर गए, जिसमें कई लोग भाई-बहन के रिश्ते और उनकी सादगी भरी खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे।
स्क्रीनिंग में इंडस्ट्री के कई जाने-माने लोग मौजूद थे, लेकिन अक्षय के अपनी बहन के साथ आने से शाम को खास बना दिया। अगस्त्य नंदा इक्कीस में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं उनके साथ इस फिल्म में सिमर भाटिया जो अक्षय की भांजी हैं, नजर आएंगी।
