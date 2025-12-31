धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म Ikkis में Bobby Deol का खास योगदान, हमेशा के लिए यादगार बन गया पल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। श्रीराम राघवन द्वारा निर्देशित बायोग्राफिकल ड्रामा फिल्म 'इक्कीस'1 जनवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है। पहले ये मूवी 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी लेकिन बाद में इसे टाल दिया गया। यह फिल्म दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म है, जबकि अमिताभ बच्चन के पोते अगस्त्य नंदा इस फिल्म से बड़े पर्दे पर डेब्यू कर रहे हैं।

धर्मेंद्र का 24 नवंबर में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। फिल्म में वो एमएल खेत्रपाल का किरदार निभा रहे हैं, जो परमवीर चक्र से सम्मानित भारत के सबसे कम उम्र के योद्धा, द्वितीय लेफ्टिनेंट अरुण खेतपाल के पिता थे। इस विशेष प्रोजेक्ट के लिए, बॉबी देओल ने एमएल खेतपाल के यंग वर्जन के कुछ डायलॉग डब किए हैं।

फिल्म की रिलीज को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच, इंडियन एक्सप्रेस ने खबर दी है कि निर्माता ने बॉबी देओल को फिल्म के क्रेडिट्स में स्पेशल थैंक्स दिया है।

इस क्रिएटिव निर्णय से फिल्म को एक नया आयाम मिलेगा,क्योंकि बॉबी की आवाज किरदार के युवा दिनों के चित्रण को और भी निखारेगी जिससे बदलाव अधिक प्रभावशाली प्रतीत होता है।

यंग धर्मेंद्र का भी निभाया था रोल

बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब बॉबी देओल ने धर्मेंद्र के किसी किरदार को अपनी आवाज दी हो। बॉबी ने राजकुमार संतोषी की बरसात, जो 1995 में रिलीज हुई थी से डेब्यू किया था। यह फिल्म संतोषी के दिवंगत पिता के बैनर विजयता फिल्म्स के तहत निर्मित हुई थी। हालांकि, उनके बहुत कम प्रशंसक जानते हैं कि बॉबी ने फिल्म जगत में अपना पहला कदम 1977 में रखा था। उस समय बॉबी आठ साल के थे और मनमोहन देसाई की फिल्म धर्मवीर में धर्मेंद्र द्वारा निभाए गए धर्म सिंह के छोटे रूप में नजर आए थे। उस समय उन्हें 'मास्टर बॉबी' के नाम से जाना जाता था। अब 50 साल बाद बॉबी देओल ने धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म में भी छोटा ही सही अपना योगदान दिया है।