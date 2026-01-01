Ikkis Box Office Day 1: बड़े पर्दे पर चमकी अमिताभ बच्चन के नाती की किस्मत, इक्कीस को मिली बंपर ओपनिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Collection Day 1: निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनने वाली नई फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। इस मूवी के जरिए हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बड़े पर्दे पर डेब्यू कर लिया है। भारतीय सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्र विजेता शहीद अरुण खेत्रपाल की इस बायोपिक को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज नजर आ रहा है।

नए साल के मौके पर रिलीज होने वाली इक्कीस को बॉक्स ऑफिस पर कैसी शुरुआत मिली है और मूवी ने कितने करोड़ से खाता खोला है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं। इक्कीस को मिली अच्छी शुरुआत यूं तो इक्कीस को बीते 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था। लेकिन तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, धुरंधर और वृषभा जैसी मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अब इसे आज नए साल के अवसर पर 1 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर पेश किया गया है।