    Ikkis Box Office Day 1: बड़े पर्दे पर चमकी अमिताभ बच्चन के नाती की किस्मत, इक्कीस को मिली बंपर ओपनिंग

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:08 PM (IST)

    Ikkis Collection Day 1: अभिनेता अगस्त्य नंदा की लेटेस्ट फिल्म इक्कीस आज से सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। ऐसे में आइए जानते हैं कि बॉक्स ऑफिस पर कमाई ...और पढ़ें

    इक्कीस कलेक्शन रिपोर्ट (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। Ikkis Box Office Collection Day 1: निर्देशक श्रीराम राघवन के निर्देशन में बनने वाली नई फिल्म इक्कीस सिनेमाघरों में रिलीज की जा चुकी है। इस मूवी के जरिए हिंदी सिनेमा के महानायक अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा ने बड़े पर्दे पर डेब्यू कर लिया है। भारतीय सेना के सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्र विजेता शहीद अरुण खेत्रपाल की इस बायोपिक को लेकर दर्शकों में काफी क्रेज नजर आ रहा है।

    नए साल के मौके पर रिलीज होने वाली इक्कीस को बॉक्स ऑफिस पर कैसी शुरुआत मिली है और मूवी ने कितने करोड़ से खाता खोला है, आइए इस लेख में विस्तार से जानते हैं।

    इक्कीस को मिली अच्छी शुरुआत

    यूं तो इक्कीस को बीते 25 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज किया जाना था। लेकिन तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी, धुरंधर और वृषभा जैसी मूवीज के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश से बचने के लिए अब इसे आज नए साल के अवसर पर 1 जनवरी 2026 को बड़े पर्दे पर पेश किया गया है।

    फिल्म के ट्रेलर को देखने के बाद से सिनेप्रेमियों की तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं सामने आईं। इतना ही नहीं रिलीज के बाद क्रिटिक्स की ओर से इक्कीस को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता दिख रहा है।

    गौर किया जाए इक्कीस के पहले दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त नंदा की इस मूवी करीब 8 करोड़ का कारोबार कर लिया है, जो न्यू कमर्स की मूवी के आधार पर प्रभावशाली आंकड़े हैं। अगर इसी तरह से आने वाले दिनों में भी इक्कीस अपनी कमाई को जारी रखती है तो यकीनन तौर पर इस मूवी के लिए ओपनिंग वीकेंड काफी शानदार जाएगा।

    बीते साल अभिनेता अहान पांडे ने फिल्म सैयारा ने धमाकेदार डेब्यू किया था। अब मानो अगस्त्य नंदा भी उसी डगर चलते हुए नजर आ रहे हैं और अपने सिल्वर स्क्रीन डेब्यू पर कमाल करते हुए नजर आ रहे हैं।

    धुरंधर के सामने नहीं हारी इक्कीस

    ऐसा माना जा रहा था कि फिल्म इक्कीस रणवीर सिंह की धुरंधर के आगे नहीं टिक पाएगी। लेकिन जिस तरह से कमाई के हिसाब से अगस्त्य नंदा की फिल्म के लिए पहला दिन गुजरा है, उस आधार पर इक्कीस ने हार नहीं मानी है। अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि क्या आने वाले दिनों में भी इक्कीस धुरंधर को टक्कर दे पाएगी या नहीं।

