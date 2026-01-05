Language
    Eko की ओटीटी रिलीज में मेकर्स ने किया गोलमाल, हिंदी में इस दिन होगी ऑनलाइन स्ट्रीम

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 01:59 PM (IST)

    Eko OTT Release Hindi: मलयालम सिनेमा की मोस्ट अवेटेड मूवी एको को हाल ही में ओटीटी पर रिलीज किया गया है। लेकिन हिंदी बेल्ट के दर्शकों के लिए अभी इस फिल ...और पढ़ें

    मलयालम फिल्म एको (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साइकोलॉजिकल थ्रिलर के तौर पर बीते साल मलयालम सिनेमा की फिल्म एको ने सिनेमाघरों में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया। ऑडियंस और क्रिटिक्स की तरफ से इस साउथ मूवी को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला। लंबे इंतजार के बाद हाल ही में इस एको को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स (Netflix) पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया है। 

    लेकिन हिंदी बेल्ट के दर्शकों के इस मामले में निराशा हाथ लगी है, क्योंकि मेकर्स ने इसे अभी सिर्फ मलयालम भाषा में रिलीज कर गोलमाल कर दिया है। ऐसे में आइए जानते हैं कि एको को हिंदी में ओटीटी (Eko Hindi OTT Release) पर कब और कहां रिलीज किया जाएगा। 

    एको हिंदी में ओटीटी पर कब होगी रिलीज

    बीते साल मलयालम सिनेमा ने कई शानदार मूवीज के जरिए सिनेप्रेमियों का दिल जीता। एको भी उनमें से एक मूवी रही। किष्किंधा कांडम और द केरल क्राइम फाइल्स 2 के बाद ये मलयालम सिनेमा की एनिमल ट्राइलॉजी की तीसरी फिल्म है, जिसकी कहानी ने दर्शकों को काफी प्रभावित किया। 3 जनवरी को एको नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया है, लेकिन अभी हिंदी भाषा में इसे ओटीटी पर देखने के लिए ऑडियंस को इंतजार करना पड़ेगा। 

    नेटफ्लिक्स पर मौजूद जानकारी के आधार पर 7 जनवरी से इसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एको आपको हिंदी भाषा में भी देखने के लिए मिल जाएगी। सिर्फ हिंदी ही नहीं बल्कि, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ में भी इसका आनंद लिया जा सकेगा। ऐसे में अब कुछ दिन बाद ही आप इन सभी भाषाओं में एको को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम कर सकते हैं।

    एको की शानदार कहानी और लोकप्रियता का अंदाजा आप फिल्म की आईएमडीबी (IMDB) रेटिंग के अनुसार आसानी से लगा सकते हैं। मलयालम फिल्म एको को आईएमडीबी ने 8.2/10 की रेटिंग दी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि ये एक मस्ट वॉच वॉच मूवी है। 2 घंटे 5 मिनट की ये फिल्म आपको रोमांच और सस्पेंस से अवगत कराएगी। 

    बॉक्स ऑफिस पर भी एको ने किया था कमाल

    21 नवंबर 2025 को एको के भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। मूवी ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 45-50 करोड़ के बीच में कारोबार किया था, जबकि एको का कुल बजट महज 5 करोड़ रुपये था। ऐसे में आप ये आंकलन आसानी से कर सकते हैं कि किस तरह से कमर्शियल तौर पर एको साल 2025 की सक्सेसफुल मूवीज में शुमार हुई। 

