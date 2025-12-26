Bridgerton Season 4 Trailer: नए साल में और भी चटपटे गॉसिप के साथ लौट रहा 'ब्रिजर्टन' परिवार, रिलीज डेट आउट
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नए साल में ऑडियंस को सौगात देने ओटीटी पर हिट सीरीज का नया सीजन आ रहा है। यह कोई और नहीं, बल्कि टॉप रेटेड वेब सीरीज में शुमार ब्रिजर्टन (Bridgerton) है। अभी तक इस हिट सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं और अब चौथे की बारी है।
पिछले साल ब्रिजर्टन सीजन 3 रिलीज हुआ था जिसमें पेनेलोप और कोलिन की कहानी दिखाई गई थी। अब चौथा सीजन रिलीज हो रहा है जिसमें ब्रिजर्टन परिवार के अगले वारिस की लव स्टोरी दिखाई जाएगी। इस बार प्रेम कहानी एकदम अलग और चैलेंजिंग होने वाली है।
क्रिसमस के मौके पर ब्रिजर्टन सीजन 4 का ट्रेलर रिलीज किया गया है जिसका एक-एक सीन नए ड्रामे, सस्पेंस और रोमांस से भरपूर है। चौथे सीजन में एक नहीं बल्कि दो-दो जोड़ियां बनेंगी। इस बार पेनेलोप पेपर के पीछे नहीं, बल्कि लेडी अगाथा के सामने गॉसिप करेंगी।
ब्रिजर्टन का दमदार ट्रेलर हुआ रिलीज
2 मिनट 19 सेकंड के वीडियो में दिखाया गया कि अब लेडी वॉयलेट अपने बेटे बेनेडिक्ट की शादी करवाने के पीछे पड़ी है। वह हमेशा की तरह एक बॉल डांस की तैयारी करती हैं, जहां बेनेडिक्ट की नजर एक ऐसी लड़की पर पड़ती है जो वास्तव में एक हाउस हेल्प है।
बेनेडिक्ट उस लड़की से नहीं मिल पाता है और ना ही उसका चेहरा ढूंढ पाता है। अब देखना होगा कि बेनेडिक्ट कैसे मास्क के पीछे छुपी लड़की को ढूंढता है। वहीं बेनेडिक्ट के अलावा उसकी मां लेडी वॉयलेट को भी दूसरा प्यार मिल गया है। परिवार के और भी डायनेमिक्स चेंज हो गए हैं जो देखना दिलचस्प होगा।
ब्रिजर्टन सीजन 4 कब और कहां हो रही रिलीज?
बात करें रिलीज की तो सीजन 3 की तरह ब्रिजर्टन सीजन 4 भी दो पार्ट में रिलीज होगा। पहला पार्ट 29 जनवरी 2026 को रिलीज होगा, जबकि दूसरा पार्ट 26 फरवरी 2026 को आउट होगा। यह दोनों पार्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा।
