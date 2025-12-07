Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च की गई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, Netflix पर मौजूद है ढाई घंटे की रोमांटिक ड्रामा

    By Rinki Tiwari Edited By: Rinki Tiwari
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    Most Searched Movie In 2025: क्या आपको पता है कि इस साल किस फिल्म को सबसे ज्यादा सर्च किया गया था। हाल ही में एक लिस्ट सामने आई है जिसमें शुमार एक मूव ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    2025 में गूगल पर सबसे सर्च हुई बॉलीवुड मूवी। फोटो क्रेडिट- इंस्टाग्राम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गूगल हर साल एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें बताता है कि इस साल किसे सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च की गई एक ऐसी फिल्म का नाम सामने आया है जिसने बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाले कलेक्शन किए थे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिस बॉलीवुड फिल्म को 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी हिट होगी। फिल्म के गाने, स्टार्स की परफॉर्मेंस और कहानी... दर्शकों को खूब पसंद आई थी। कमाई के मामले में इस फिल्म ने कइयों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई थी।

    गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुई फिल्म

    हैरान करने वाली बात यह थी कि यह दो डेब्यूडेंट से सजी फिल्म थी। किसी डेब्यूडेंट स्टार्स की फिल्म के लिए इतना क्रेज देख हर कोई हैरान रह गया। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो सैयारा है। जी हां, 2025 में भारत में जिस फिल्म को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया, वो सैयारा है।

    Saiyaara

    बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने किया जबरदस्त कलेक्शन

    सैयारा इस साल की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म ने न केवल भारत बल्कि विदेशों में भी खूब कमाया। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक, मोहित सूरी के निर्देशन में बनी सैयारा ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 337 करोड़ रुपये के ऊपर कारोबार किया था। वहीं, दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 579.23 करोड़ रुपये था। यह दूसरी सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म थी, जबकि पहले पायदान पर छावा थी।

    यह भी पढ़ें- सैयारा के Ahaan Panday से पंगा लेगा का 90s का ये स्टार, फिल्म में निभाएगा नेगेटिव रोल?

    Saiyaara Movie

    क्यों चर्चा में रही सैयारा?

    सैयारा जब रिलीज हुई तो किसी को नहीं पता था कि फिल्म को लेकर इतना बज बन जाएगा। इसे GenZ की हार्टब्रेक मूवी कहा जाने लगा। सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियोज सामने आए जिसमें दिखा कि सैयारा देख लोग रो रहें। हालांकि, कई लोगों ने दावा किया कि मेकर्स का ये प्रमोशनल स्टंट था। खैर, जो भी हो, फिल्म खूब चर्चा में रही और बजट से ज्यादा कमाया।

    इस फिल्म से अनीत पड्डा और अहान पांडे ने डेब्यू किया था। उनकी केमिस्ट्री काफी पसंद की गई और उनके परफॉर्मेंस की भी खूब तारीफ हुई। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर मौजूद है।

    यह भी पढ़ें- 'वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हैं...' Ahaan Panday का करण जौहर को करारा जवाब, Aneet Padda संग डेटिंग रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी