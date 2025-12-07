2025 में Google पर सबसे ज्यादा सर्च की गई ये ब्लॉकबस्टर फिल्म, Netflix पर मौजूद है ढाई घंटे की रोमांटिक ड्रामा

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। गूगल हर साल एक लिस्ट जारी करता है, जिसमें बताता है कि इस साल किसे सबसे ज्यादा सर्च किया गया। इस साल भारत में सबसे ज्यादा सर्च की गई एक ऐसी फिल्म का नाम सामने आया है जिसने बॉक्स ऑफिस पर चौंकाने वाले कलेक्शन किए थे।

जिस बॉलीवुड फिल्म को 2025 में गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी बड़ी हिट होगी। फिल्म के गाने, स्टार्स की परफॉर्मेंस और कहानी... दर्शकों को खूब पसंद आई थी। कमाई के मामले में इस फिल्म ने कइयों के रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए थे और साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शुमार हो गई थी।

गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च हुई फिल्म हैरान करने वाली बात यह थी कि यह दो डेब्यूडेंट से सजी फिल्म थी। किसी डेब्यूडेंट स्टार्स की फिल्म के लिए इतना क्रेज देख हर कोई हैरान रह गया। हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो सैयारा है। जी हां, 2025 में भारत में जिस फिल्म को सबसे ज्यादा गूगल पर सर्च किया गया, वो सैयारा है।