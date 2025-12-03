Language
    दो नए स्टार्स ने Shah Rukh-Ranbir को छोड़ा पीछे, 2025 की मोस्ट पॉपुलर स्टार्स की लिस्ट में बनाई जगह

    By Ekta Gupta Edited By: Ekta Gupta
    Updated: Wed, 03 Dec 2025 01:50 PM (IST)

    IMDb ने 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट जारी की है और इसमें दो नए स्टार्स ने पुराने सुपरस्टार्स को पीछे छोड़ दिया है। ...और पढ़ें

    इन दो एक्टर्स ने सुपरस्टार्स को छोड़ा पीछे

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेट मूवी डेटाबेस (IMDb) ने 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की अपनी लिस्ट जारी की है, जो सालों से सर्च क्वेरी और चर्चा पर आधारित है। एक हैरान करने वाले उलटफेर में दो नए एक्टर्स ने शाहरुख खान, आमिर खान, दीपिका पादुकोण, रजनीकांत और रणबीर कपूर जैसे सुपरस्टार्स को पीछे छोड़कर इस लिस्ट में टॉप पर जगह बना ली है। आइए जानते हैं कौन हैं ये दो नए स्टार्स।

    IMDb पर 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स

    इन दो नए एक्टर्स के लिस्ट में टॉप करने की वजह है मोहित सूरी की फिल्म 'सैयारा' की जबरदस्त सफलता। जिसने इसके लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा को रातों-रात स्टार बना दिया। IMDb लिस्ट में अहान 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं, उनके बाद उनकी को-स्टार अनीत दूसरे नंबर पर हैं। इन दोनों के बाद सुपरस्टार आमिर खान हैं, जिनका साल 'सितारे जमीन पर' के साथ सफल रहा। टॉप 10 में दूसरे नए नामों में लक्ष्य लालवानी शामिल हैं, जिन्होंने वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' से सफलता पाई, और कल्याणी प्रियदर्शन, जिन्होंने मलयालम ब्लॉकबस्टर 'लोका चैप्टर वन' में काम किया। 'कंटारा चैप्टर वन' के स्टार्स ऋषभ शेट्टी और रुक्मिणी वसंत लिस्ट में सबसे आखिर में हैं, जिसमें ईशान खट्टर, रश्मिका मंदाना और त्रिप्ति डिमरी भी शामिल हैं।

    अहान और अनीत ने दिया ये रिएक्शन

    यह लिस्ट इस साल दुनिया भर में IMDb साइट पर 250 मिलियन से ज्यादा विजिटर्स के पेज विजिट के आधार पर तैयार की गई है। 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन एक्टर का ताज पहने जाने पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए, अहान पांडे ने कहा, 'यह मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। अपनी पहली फिल्म के साथ IMDb मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स ऑफ 2025 की लिस्ट में नंबर 1 पर आना किसी सपने के सच होने और पाउलो कोएल्हो के पल को पूरा करने जैसा है। लेकिन सच में, अगर कुछ है, तो यह पहचान मुझे अपने काम के प्रति अपनी जिम्मेदारी के बारे में थोड़ा और जागरूक बनाती है और साथ ही, यह मुझे आने वाले समय के लिए उत्साहित करती है'।

    उनकी को-स्टार अनीत ने कहा, 'IMDb पर 2025 के सबसे पॉपुलर इंडियन स्टार्स में से एक के तौर पर पहचान मिलना अभी भी थोड़ा अजीब लगता है। सैयारा ने मेरी जिंदगी को ऐसे बदल दिया है जिसे मैं अभी समझना शुरू कर रही हूं और यह जानना कि अलग-अलग देशों और भाषाओं के लोग मेरे काम से जुड़े हैं, मेरे लिए उससे कहीं ज्यादा मायने रखता है जितना मैं बता नहीं सकती। मैं उन सभी की बहुत शुक्रगुजार हूं जिन्हें वाणी में कुछ ऐसा मिला जिसे मैं पसंद कर सकती हूं। आपके प्यार ने मेरे लिए यह पल मुमकिन बनाया है।'

    2025 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म दी

    मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी सैयारा इस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में से एक है, जिसने दुनिया भर में ₹580 करोड़ से ज्यादा की कमाई की है। इसने सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड रोमांटिक फिल्म और नए एक्टर्स वाली सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसकी सफलता ने दोनों यंग एक्टर्स को रातों-रात स्टार बना दिया है। अहान ने अब अली अब्बास जफर के साथ एक एक्शन फिल्म साइन की है, जबकि अनीत मैडॉक की हॉरर कॉमेडी शक्ति शालिनी में एक्टिंग करेंगी। दोनों एक्टर्स का एक बड़ा, डेडिकेटेड फैन बेस बन गया है।

