'वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हैं...' Ahaan Panday का करण जौहर को करारा जवाब, Aneet Padda संग डेटिंग रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी
Saiyaara स्टार अहान पांडे और अनीत पड्डा के डेटिंग की अफवाहें जोरों पर है, यहां तक कि हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने भी दोनों के रिलेशनशिप को लेकर कुछ ऐसा बोल दिया जिससे इन अफवाहों को और हवा मिल गई। लेकिन अब अहान ने खुद इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ दी है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब लोग पूरी तरह मानने लगे कि सैयारा की सुपरहिट जोड़ी अहान पांडे और अनीत डेट कर रहे हैं तो ऐसे में अब अहान पांडे ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। इतना ही नहीं हाल ही में करण जौहर ने भी दोनों के रिश्ते के बारे कुछ कमेंट किया था जिसके बाद अहान ने अब सभी को उनके और अनीत के रिलेशन के बारे में खुलासा करने का मन बनाया है। आइए जानते हैं क्या बोले सैयारा स्टार।
Ahaan Panday ने डेटिंग अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
हाल ही में एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने कहा, 'अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती, यह कंफर्ट, सुरक्षा और नजरिये के बारे में हैं। हम दोनों ने एक-दूसरे को यह महसूस कराया है। भले ही वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अनीत के साथ मेरा जैसा बॉन्ड है, वैसा किसी के साथ नहीं होगा। सैयारा से पहले हम दोनों को पाउलो कोएल्हो का यह कोट बहुत पसंद था, 'यह एक सपने के सच होने की संभावना है जो जीवन को दिलचस्प बनाती है।' हमने यह सपना साथ में देखा था और यह सच हो गया। हमने जो शेयर किया है वह बहुत खास है।"
अहान ने बताया अपना रिलेशनशिप स्टेटस
इतना ही नहीं अहान ने यह भी बताया कि वे सिंगल है। उन्होंने शेयर किया, "मेरी पिछली गर्लफ्रेंड्स ने मुझे जो बताया है, उसके हिसाब से मेरी लव लैंग्वेज है सेवा के काम और बड़े-बड़े इशारे।"
करण जौहर ने किया था कमेंट
हाल ही में फिल्ममेकर करण जौहर ने भी इस बारे में कमेंट किया था। वे सानिया मिर्जा के चैट शो पर थे, जहां उनसे पूछा गया कि लेटेस्ट कपल कौन हैं बॉलीवुड में। इस पर करण ने कहा- अहान पांडे और अनीत। जब सानिया ने पूछा-क्या सच में? इस पर करण ने जवाब दिया- हालांकि उन्होंने इसे अब तक ऑफिशियल नहीं किया है लेकिन वे हो सकते हैं, मुझे ज्यादा नहीं पता'।
उनके रिलेशनशिप की अफवाहें अगस्त में तब शुरू हुईं जब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें अहान और अनीत मुंबई में एक डायर शोरूम से बाहर निकलते हुए दिख रहे थे। जैसे ही वे बाहर निकले, अहान ने अनीत की तरफ हाथ बढ़ाया। इंटरनेट पर उनके बढ़ते रोमांस की बातें तब शुरू हुईं जब एक और वीडियो सामने आया, जिसमें दोनों मुंबई में एक कार में साथ दिख रहे थे। खबर है कि अनीत, अहान के साथ कजिन अनन्या पांडे के घर राखी सेलिब्रेशन के लिए गई थीं। वायरल रील में दोनों मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। इसके तुरंत बाद, सैयारा टीम ने मुंबई में एक सक्सेस पार्टी रखी थी जिसमें दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री देखी गई थी।
