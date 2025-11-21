'वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हैं...' Ahaan Panday का करण जौहर को करारा जवाब, Aneet Padda संग डेटिंग रुमर्स पर तोड़ी चुप्पी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जब लोग पूरी तरह मानने लगे कि सैयारा की सुपरहिट जोड़ी अहान पांडे और अनीत डेट कर रहे हैं तो ऐसे में अब अहान पांडे ने इन अफवाहों पर चुप्पी तोड़ने का फैसला किया। इतना ही नहीं हाल ही में करण जौहर ने भी दोनों के रिश्ते के बारे कुछ कमेंट किया था जिसके बाद अहान ने अब सभी को उनके और अनीत के रिलेशन के बारे में खुलासा करने का मन बनाया है। आइए जानते हैं क्या बोले सैयारा स्टार।

Ahaan Panday ने डेटिंग अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी हाल ही में एक इंटरव्यू में अहान पांडे ने कहा, 'अनीत मेरी सबसे अच्छी दोस्त हैं। केमिस्ट्री हमेशा रोमांटिक नहीं होती, यह कंफर्ट, सुरक्षा और नजरिये के बारे में हैं। हम दोनों ने एक-दूसरे को यह महसूस कराया है। भले ही वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन अनीत के साथ मेरा जैसा बॉन्ड है, वैसा किसी के साथ नहीं होगा। सैयारा से पहले हम दोनों को पाउलो कोएल्हो का यह कोट बहुत पसंद था, 'यह एक सपने के सच होने की संभावना है जो जीवन को दिलचस्प बनाती है।' हमने यह सपना साथ में देखा था और यह सच हो गया। हमने जो शेयर किया है वह बहुत खास है।"