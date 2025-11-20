Ahaan Panday की एक्शन थ्रिलर में हुई नए एक्टर की एंट्री, खलनायक बन पर्दे पर जमाएगा धाक

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुल्तान और टाइगर जिंदा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक अली अब्बास जफर एक बार फिर से यशराज फिल्म्स के साथ वापसी करने जा रहे हैं। डायरेक्टर की इस अनटाइटल मूवी में सैयारा से हिंदी सिनेमा में ऐतिहासिक डेब्यू करने वाले अभिनेता अहान पांडे (Ahaan Panday) लीड रोल में मौजूद हैं।

अब खबर आ रही है कि अहान पांडे की इस अपकमिंग फिल्म में एक और एक्टर की एंट्री हो गई, जो इस एक्शन और रोमांटिक ड्रामा में नेगेटिव रोल प्ले करता दिखेगा। आइए जानते हैं कि वह अभिनेता कौन सा है।

अहान पांडे की फिल्म में हुई इस एक्टर की एंट्री सैयारा के बाद अली अब्बास जफर की इस एक्शन और रोमांटिक थ्रिलर को लेकर अहान पांडे का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में ये खबर आई थी कि इस मूवी के अहान अपनी फिटनेस पर जमकर मेहनत कर रहे हैं और बॉक्सिंग-मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं।

डेब्यू मूवी से ऐश्वर्य ने लूटी वाहवाही पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, उभरते हुए कलाकार के तौर सभी की नजरें ऐश्वर्य टिकी हुई है। निर्देशक अनुराग कश्यप की निशांची से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले ऐश्वर्य ठाकरे ने पहली फिल्म से ये साबित कर दिया था कि एक्टिंग का हुनर उनमें कूट-कूट कर भरा है।