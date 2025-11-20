Ahaan Panday की एक्शन थ्रिलर में हुई नए एक्टर की एंट्री, खलनायक बन पर्दे पर जमाएगा धाक
Ahaan Panday Upcoming Movie: सैयारा फिल्म से धमाकेदार डेब्यू करने वाले अभिनेता अहान पांडे का नाम इन दिनों निर्देशक अली अब्बास जफर की अनटाइटल फिल्म को लेकर चर्चा में बना हुआ है। खबर है कि इस मूवी में नेगेटिव रोल के लिए एक्टर की तलाश पूरी हो गई है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुल्तान और टाइगर जिंदा जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक अली अब्बास जफर एक बार फिर से यशराज फिल्म्स के साथ वापसी करने जा रहे हैं। डायरेक्टर की इस अनटाइटल मूवी में सैयारा से हिंदी सिनेमा में ऐतिहासिक डेब्यू करने वाले अभिनेता अहान पांडे (Ahaan Panday) लीड रोल में मौजूद हैं।
अब खबर आ रही है कि अहान पांडे की इस अपकमिंग फिल्म में एक और एक्टर की एंट्री हो गई, जो इस एक्शन और रोमांटिक ड्रामा में नेगेटिव रोल प्ले करता दिखेगा। आइए जानते हैं कि वह अभिनेता कौन सा है।
अहान पांडे की फिल्म में हुई इस एक्टर की एंट्री
सैयारा के बाद अली अब्बास जफर की इस एक्शन और रोमांटिक थ्रिलर को लेकर अहान पांडे का नाम लगातार सुर्खियां बटोर रहा है। हाल ही में ये खबर आई थी कि इस मूवी के अहान अपनी फिटनेस पर जमकर मेहनत कर रहे हैं और बॉक्सिंग-मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं।
अब यशराज फिल्म्स की तरफ से ये कन्फर्म कर दिया गया है कि अहान पांडे के साथ इस मूवी में एक्टर ऐश्वर्य ठाकरे (Aaishvary Thackeray) टक्कर लेते हुए नजर आएंगे। निर्देशक अली अब्बास जफर की इस अनटाइटल मूवी में ऐश्वर्य ठाकरे की एंट्री चर्चा का विषय बन गई है। इसके साथ ही अब गौर किया जाए इस मूवी के फुल कास्ट की तरफ तो उसमें अहान पांडे, शरवरी वाघ और अब ऐश्वर्य ठाकरे के नाम शामिल हो चुके हैं।
डेब्यू मूवी से ऐश्वर्य ने लूटी वाहवाही
पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि अभिनेता ऐश्वर्य ठाकरे का नाम लगातार चर्चा में बना हुआ है, उभरते हुए कलाकार के तौर सभी की नजरें ऐश्वर्य टिकी हुई है। निर्देशक अनुराग कश्यप की निशांची से हिंदी सिनेमा में डेब्यू करने वाले ऐश्वर्य ठाकरे ने पहली फिल्म से ये साबित कर दिया था कि एक्टिंग का हुनर उनमें कूट-कूट कर भरा है।
बेशक निशांची कमर्शिय तौर पर कुछ खस कमाल नहीं दिखाई पाई, फिल्म में ऐश्वर्य की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और आत्मविश्वासी अभिनय की सराहना काफी हुई। यही कारण है जो अब उन्हें यशराज फिल्म्स के जैसे बड़े बैनर की फिल्म हाथ लगी है।
