एक्शन फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं Ahaan Panday, मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग की लेंगे ट्रेनिंग

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म सैयारा से हिंदी सिनेमा में धमाकेदार तरीके से एंट्री मारने वाले अभिनेता अहान पांडे यूथ के फेवरेट बन गए हैं। मौजूदा समय में अहान अपनी अनटाइटल अपकमिंग मूवी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसका डायरेक्शन टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक अली अब्बास जफर कर रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अली की ये मूवी एक रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर होगे, जिसके लिए अहान पांडे को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अपनी आने वाली फिल्म के लिए अहान जमकर पसीना बहा रहे हैं और वह मार्शल आर्ट्स-बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग लेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

अहान पांडे की जीतोड़ मेहनत अपनी पहली फिल्म सैयारा में दर्शकों से खूब प्यार बटोरने के बाद अभिनेता अहान पांडे की अगली फिल्म रोमांटिक एक्शन ड्रामा होगी। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए एक्शन की परीक्षा पास करना अहान के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिसका सामना करने के लिए अहान और फिल्म की टीम ने योजनाएं तैयार कर ली है।

सबसे पहले वह मुक्केबाजी की ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स की। इसके लिए वह काफी वजन भी बढ़ाएंगे और उन्हें अच्छी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। फिल्म में अहान के साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ अहम भूमिका में होंगी। यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को अगले साल फरवरी से इंग्लैंड में शूट करने की योजना है।