Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एक्शन फिल्म के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं Ahaan Panday, मार्शल आर्ट्स और बॉक्सिंग की लेंगे ट्रेनिंग

    By Ashish Rajendra Edited By: Ashish Rajendra
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 08:59 AM (IST)

    फिल्म सैयारा से फैंस के दिलों को जीतने वाले अभिनेता अहान पांडे इन दिनों अपनी अपकमिंग मूवी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इस फिल्म का निर्देशन अली अब्बास जफर कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि अहान इस एक्शन थ्रिलर के लिए जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अभिनेता अहान पांडे कर रहे हैं कड़ी मेहनत (फोटो क्रेडिट- एक्स)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। फिल्म सैयारा से हिंदी सिनेमा में धमाकेदार तरीके से एंट्री मारने वाले अभिनेता अहान पांडे यूथ के फेवरेट बन गए हैं। मौजूदा समय में अहान अपनी अनटाइटल अपकमिंग मूवी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं, जिसका डायरेक्शन टाइगर जिंदा है जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले निर्देशक अली अब्बास जफर कर रहे हैं। 

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अली की ये मूवी एक रोमांटिक-एक्शन थ्रिलर होगे, जिसके लिए अहान पांडे को कड़ी मेहनत करनी पड़ रही है। अपनी आने वाली फिल्म के लिए अहान जमकर पसीना बहा रहे हैं और वह मार्शल आर्ट्स-बॉक्सिंग की भी ट्रेनिंग लेंगे। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

    अहान पांडे की जीतोड़ मेहनत

    अपनी पहली फिल्म सैयारा में दर्शकों से खूब प्यार बटोरने के बाद अभिनेता अहान पांडे की अगली फिल्म रोमांटिक एक्शन ड्रामा होगी। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बन रही इस फिल्म के लिए एक्शन की परीक्षा पास करना अहान के लिए एक बड़ी चुनौती है। जिसका सामना करने के लिए अहान और फिल्म की टीम ने योजनाएं तैयार कर ली है।

    ahaanpanday

    यह भी पढ़ें- सैयारा एक्टर Ahaan Panday से तुलना किए जाने से नाराज हुए Harshvardhan Rane, बोले- 'प्लीज इसे बंद...'

    फिल्म से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इस फिल्म में अहान को अली एक ऐसे रूप में बड़े पर्दे पर दिखाना चाहते हैं, जैसा किसी ने सोचा ना हो। ऐसे में अहान की ट्रेनिंग जल्द ही शुरू होगी। फिल्म में मजबूत कद काठी वाला व्यक्ति दिखने के साथ ही उनके हिस्से में ढेर सारे फाइट और एक्शन सीन भी होंगे। ऐसे में एक्शन के हर पहलू को बारीकी से समझने के लिए वह हर दिन करीब पांच घंटे ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) लेंगे।

    ahaanpanday (2)

    सबसे पहले वह मुक्केबाजी की ट्रेनिंग लेंगे उसके बाद मिक्स मार्शल आर्ट्स की। इसके लिए वह काफी वजन भी बढ़ाएंगे और उन्हें अच्छी बॉडी भी बनानी पड़ेगी। फिल्म में अहान के साथ अभिनेत्री शरवरी वाघ अहम भूमिका में होंगी। यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) के प्रोडक्शन में बन रही इस फिल्म को अगले साल फरवरी से इंग्लैंड में शूट करने की योजना है।

    पहली फिल्म रही थी ब्लॉकबस्टर 

    अहान पांडे ने हिंदी सिनेमा में सैयारा के जरिए ऐतिहासिक डेब्यू किया है, जिसके बारे में जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर 337 करोड़ से ज्यादा का कारोबार किया था और वर्ल्डवाइड इसका कलेक्शन 579 करोड़ से अधिक रहा था। इस तरह से अहान की पहली फिल्म सैयारा ब्लॉकबस्टर साबित हुई। 

    यह भी पढ़ें- सैयारा के Ahaan Panday से पंगा लेगा का 90s का ये स्टार, फिल्म में निभाएगा नेगेटिव रोल?