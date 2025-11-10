सैयारा के Ahaan Panday से पंगा लेगा का 90s का ये स्टार, फिल्म में निभाएगा नेगेटिव रोल?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता अहान पांडे ने फिल्म सैयारा के जरिए हिंदी सिनेमा में ऐतिहासिक डेब्यू किया है। एक्टर की पहली ही फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई है और अब उनके पास पाइपलाइन में कई मूवीज मौजूद हैं। उनमें से अहान की एक अपकमिंग रोमांटिक-एक्शन फिल्म का डायरेक्शन अली अब्बास जफर कर रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों से सुर्खियों का बाजार काफी गर्म है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब खबर आ रही है कि अहान पांडे की इस आने वाली फिल्म में 90 के दशक के सुपरस्टार की एंट्री हुई है, जो विलेन की भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से जानते हैं-

अहान पांडे से टक्कर लेगा ये एक्टर सैयारा में कृष कपूर की भूमिका निभाकर अहान पांडे ने सबका दिल जीता। अब वह अपनी अगली फिल्म में नए अवतार में नजर आएंगे, जिसमें रोमांस के साथ-साथ एक्टर एक्शन सीक्वेंस करते नजर आएंगे। मिड डे की रिपोर्ट के अनुसार अहान पांडे की अगली फिल्म के लिए दिग्गज अभिनेता बॉबी देओल का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि अली अब्बास जफर के डायरेक्शन में बनने वाली इस मूवी में बॉबी अहान से टक्कर लेते हुए नजर आएंगे।

फिलहाल बॉबी देओल का नाम निर्देशक अनुराग कश्यप की बंदर और आलिया भट्ट की स्पाई थ्रिलर अल्फा को लेकर चर्चा में बना हुआ है। हाल ही में बॉबी ने अल्फा के लिए आलिया संग अपने एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग को भी पूरा किया है।