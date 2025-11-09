Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    आर्यन के शो Bobby Deol को Kiss करना मोना सिंह के लिए था मुश्किल, बोलीं - 'मेरे दोस्तों का रात में फोन...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 09 Nov 2025 01:30 PM (IST)

    मोना सिंह ने आर्यन खान के शो 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने फिल्म में लक्ष्य लालवानी (आसमान सिंह) की मां की भूमिका निभाई थी। वहीं फिल्म में बॉबी देओल के साथ उनका एक क्लाइमेक्स सीन था जिसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। अब मोना ने इसपर खुलकर बात की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    बॉबी देओल को किस करते हुए मोना (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने नेटफ्लिक्स पर आते ही धमाल मचा दिया। इस सीरीज में उनके डायरेक्शन, इसकी कास्टिंग और कॉमिक टाइमिंग को लेकर काफी चर्चा हुई। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इसके क्लाइमेक्स की हुई जिसमें बॉबी देओल के साथ मोना सिंह का लव एंगल दिखाया गया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मोना सिंह को करना था किसिंग सीन

    दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में बॉबी देओल की मूवी गुप्त का गाना दुनिया हसीनों का मेला लिया गया था। इसमें लव एंगल क्रिएट करने के लिए वीएफएक्स के जरिए एक डांसर को मोना सिंह से रिप्लेस किया गया। इस सीन में उनका बॉबी के साथ एक किसिंग सीन भी है जिसको लेकर अब मोना ने खुलकर बात की है।

    Bobby (10)

    यह भी पढ़ें- शराब पीने के बाद Bobby Deol खो देते थे अपना आपा, बीवी ने किया सपोर्ट, बोले- 'कोई और होती तो छोड़ देती...'

    जूम से बातचीत के दौरान मोना ने बताया कि सीन को ओपरलैप करने ले लिए उन्होंने वो डांस स्टेप मैच किए और फिर किसिंग सीन रिक्रिएट किया। मोना ने कहा, मैंने एक पूरे नीले कॉस्ट्यूम वाले इंसान को किस किया और मैं मन में सोच रही थी कि क्या मैं वाकई ऐसा कर रही हूं? आर्यन की तारीफ करते हुए मोना ने कहा कि वह अपने काम के बहुत पक्के हैं। उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए और उनकी कॉमिक टाइमिंग कमाल की है।

    Bobby (13)

    एक अच्छे निर्देशक हैं आर्यन - मोना सिंह

    मोना ने कहा, 'उन्हें बिल्कुल पता था कि इसे कैसे शूट करना है। उन्होंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। मोना सिंह ने हंसते हुए याद किया कि जब 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' रिलीज हुई तो फिनाले ने वाकई सबको चौंका दिया। अभिनेत्री ने आगे कहा, "आखिरी सीन देखने के बाद मेरे कई दोस्तों और निर्माताओं ने मुझे देर रात फोन किया। सबने कहा, 'क्या बकवास है? ये क्या है?' यह वाकई एक क्रेजी क्लाइमेक्स था।"

    गौरी खान द्वारा निर्मित, 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में लक्ष्य, सहर बंबा, राघव जुयाल और बॉबी देओल मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह शो एक महत्वाकांक्षी बाहरी व्यक्ति और उसके दोस्तों की कहानी है जो बॉलीवुड की विशाल, लेकिन अप्रत्याशित दुनिया में कदम रखते हैं।

     यह भी पढ़ें- Aryan Khan की The Ba***ds Of Bollywood होगा इन स्टार किड्स का कैमियो, खुद सैफ अली खान ने किया कन्फर्म

     

     