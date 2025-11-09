आर्यन के शो Bobby Deol को Kiss करना मोना सिंह के लिए था मुश्किल, बोलीं - 'मेरे दोस्तों का रात में फोन...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आर्यन खान की सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड ने नेटफ्लिक्स पर आते ही धमाल मचा दिया। इस सीरीज में उनके डायरेक्शन, इसकी कास्टिंग और कॉमिक टाइमिंग को लेकर काफी चर्चा हुई। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा इसके क्लाइमेक्स की हुई जिसमें बॉबी देओल के साथ मोना सिंह का लव एंगल दिखाया गया था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मोना सिंह को करना था किसिंग सीन दरअसल फिल्म के क्लाइमेक्स में बॉबी देओल की मूवी गुप्त का गाना दुनिया हसीनों का मेला लिया गया था। इसमें लव एंगल क्रिएट करने के लिए वीएफएक्स के जरिए एक डांसर को मोना सिंह से रिप्लेस किया गया। इस सीन में उनका बॉबी के साथ एक किसिंग सीन भी है जिसको लेकर अब मोना ने खुलकर बात की है।

एक अच्छे निर्देशक हैं आर्यन - मोना सिंह मोना ने कहा, 'उन्हें बिल्कुल पता था कि इसे कैसे शूट करना है। उन्होंने अपनी गट फीलिंग पर भरोसा किया और मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने ऐसा किया। मोना सिंह ने हंसते हुए याद किया कि जब 'द बैड्स ऑफ़ बॉलीवुड' रिलीज हुई तो फिनाले ने वाकई सबको चौंका दिया। अभिनेत्री ने आगे कहा, "आखिरी सीन देखने के बाद मेरे कई दोस्तों और निर्माताओं ने मुझे देर रात फोन किया। सबने कहा, 'क्या बकवास है? ये क्या है?' यह वाकई एक क्रेजी क्लाइमेक्स था।"