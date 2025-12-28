New Year वीकेंड में मस्ट वॉच है 2 घंटे 50 मिनट की ये टॉप रेटेड फिल्म, हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम छुट्टियों में ऐसी फिल्मों की तलाश करते हैं जो न केवल हमारा मनोरंजन करें, बल्कि हमें तनाव से दूर ले जाकर ठहाके लगाने पर मजबूर कर दें। अगर आप भी कोई ऐसी ही फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको बॉलीवुड की एक क्लासिक फिल्म जरूर देखनी चाहिए। 16 साल बाद भी फिल्म का क्रेज बरकरार है।

यह कॉमेडी फिल्म जब रिलीज हुई तो इसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया। फिल्म की अच्छी कमाई हुई और इसे तगड़ी रेटिंग भी मिली। फिल्म में इमोशन, ड्रामा और खूब सारी कॉमेडी है। नए साल में आपको यह फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए, क्योंकि यह आपको सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगा।

बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी फिल्म अगर आप नए साल के मौके पर घर बैठकर एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म 16 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस 202 करोड़ रुपये की कमाई की थी जबकि दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ रुपये था।