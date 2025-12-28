New Year वीकेंड में मस्ट वॉच है 2 घंटे 50 मिनट की ये टॉप रेटेड फिल्म, हंसते-हंसते लोटपोट हो जाएंगे आप!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अक्सर हम छुट्टियों में ऐसी फिल्मों की तलाश करते हैं जो न केवल हमारा मनोरंजन करें, बल्कि हमें तनाव से दूर ले जाकर ठहाके लगाने पर मजबूर कर दें। अगर आप भी कोई ऐसी ही फिल्म देखना चाहते हैं तो आपको बॉलीवुड की एक क्लासिक फिल्म जरूर देखनी चाहिए। 16 साल बाद भी फिल्म का क्रेज बरकरार है।
यह कॉमेडी फिल्म जब रिलीज हुई तो इसे दर्शकों और क्रिटिक्स ने काफी पसंद किया। फिल्म की अच्छी कमाई हुई और इसे तगड़ी रेटिंग भी मिली। फिल्म में इमोशन, ड्रामा और खूब सारी कॉमेडी है। नए साल में आपको यह फिल्म इसलिए भी देखनी चाहिए, क्योंकि यह आपको सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगा।
बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी फिल्म
अगर आप नए साल के मौके पर घर बैठकर एक बढ़िया कॉमेडी फिल्म का आनंद लेना चाहते हैं तो आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। फिल्म 16 साल पहले सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसने घरेलू बॉक्स ऑफिस 202 करोड़ रुपये की कमाई की थी जबकि दुनियाभर में फिल्म का कलेक्शन 400 करोड़ रुपये था।
कॉमेडी का तड़का लगाती है फिल्म
फिल्म की कहानी तीन दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है। 2 घंटे 50 मिनट की फिल्म में तीन दोस्तों की इंजीनियरिंग कॉलेज में लाइफ, जॉब और निजी जिंदगी की चुनौतियों को दिखाया गया है। फिल्म में कॉमिक टाइमिंग और ह्यूमर ऑन-पॉइन्ट हैं। कहीं-कहीं इमोशनल मोमेंट भी हैं जो आपको फिल्म से जोड़ा रखेगा।
ओटीटी पर कहां मौजूद है फिल्म?
जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं, वो साल 2009 में रिलीज हुई राजकुमार हिरानी की मूवी 3 इडियट्स (3 Idiots) है। इस फिल्म में आमिर खान, आर माधवन और शरमन जोशी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म में करीना कपूर खान और बोमन ईरानी भी अहम भूमिकाओं में थे। इस फिल्म में तीनों दोस्त रैंचों (आमिर), राजू (शरमन) और फरहान (माधवन) की तिकड़ी काफी पसंद की गई थी। यह फिल्म प्राइम वीडियो (Prime Video) पर मौजूद है।
