मुंबई के 'गेटवे ऑफ इंडिया' में भीड़ के बीच बुरी तरह फंसी Tanya Mittal, बॉडीगार्ड्स भी नहीं कर पाए सुरक्षा!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस खत्म होने के बाद तान्या मित्तल लगातार काम कर करने के साथ-साथ अपने फैंस से भी जुड़ी हुई हैं। उनके लिए बाहर कितनी ज्यादा दीवानगी है, इसका एक नमूना हाल ही में तब देखने को मिला, जब बिग बॉस फाइनलिस्ट को भीड़ ने बुरी तरह से घेर लिया।

हाल ही में तान्या मित्तल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पब्लिक इवेंट के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची हैं, जहां उनके आसपास इतनी भीड़ जमा हो गई कि बॉडीगार्ड्स की हालत भी खराब हो गई।

पब्लिक के बीच बुरी फंसी तान्या मित्तल तान्या मित्तल ने इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि इतनी फैन फॉलोइंग देखकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो काफी खुश हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स चिंतित हो रहे हैं। वीडियो में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुई भीड़ तान्या मित्तल के पास आने की कोशिश कर रही है और उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें पीछे कर रहे हैं।