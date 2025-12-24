मुंबई के 'गेटवे ऑफ इंडिया' में भीड़ के बीच बुरी तरह फंसी Tanya Mittal, बॉडीगार्ड्स भी नहीं कर पाए सुरक्षा!
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बिग बॉस खत्म होने के बाद तान्या मित्तल लगातार काम कर करने के साथ-साथ अपने फैंस से भी जुड़ी हुई हैं। उनके लिए बाहर कितनी ज्यादा दीवानगी है, इसका एक नमूना हाल ही में तब देखने को मिला, जब बिग बॉस फाइनलिस्ट को भीड़ ने बुरी तरह से घेर लिया।
हाल ही में तान्या मित्तल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह पब्लिक इवेंट के लिए मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पहुंची हैं, जहां उनके आसपास इतनी भीड़ जमा हो गई कि बॉडीगार्ड्स की हालत भी खराब हो गई।
पब्लिक के बीच बुरी फंसी तान्या मित्तल
तान्या मित्तल ने इंटरनेट पर वायरल हुए वीडियो को अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी शेयर किया है, जिसमें साफ तौर पर ये देखा जा सकता है कि इतनी फैन फॉलोइंग देखकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो काफी खुश हैं, लेकिन उनके बॉडीगार्ड्स चिंतित हो रहे हैं। वीडियो में मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर जमा हुई भीड़ तान्या मित्तल के पास आने की कोशिश कर रही है और उनके बॉडीगार्ड्स उन्हें पीछे कर रहे हैं।
इस वीडियो को शेयर करते हुए तान्या मित्तल ने कैप्शन में लिखा, "जय श्रीराम, मुंबई। आप सबने जो प्यार दिया है, उसके लिए दिल से आभारी हूं, धन्यवाद"।
यूजर्स बोले- ये दुनिया मित्तल दी है
तान्या मित्तल ने बिग बॉस से निकलने के बाद अपनी एक-एक बात को प्रूफ किया। ऐसे में कई यूजर्स को भी वह रियल लगने लगी हैं। तान्या मित्तल को भीड़ से घिरा हुआ देखकर एक यूजर ने लिखा, "ये तो बस एक शुरुआत है, आगे तो पिक्चर अभी बाकी है"।
दूसरे यूजर ने लिखा, "बिग बॉस से निकलने के बाद असली जलवा तो तान्या मित्तल का ही है"। एक अन्य यूजर ने लिखा, "स्टार बन चुकी है तान्या मित्तल"। एक फैन ने उन्हें इस भीड़ से केयरफुल रहने के लिए भी बोला।
