Bad News! अब नहीं देख पाएंगे MTV के ये चैनल्स, क्या Splitsvilla Season 16 और 'रोडीज' भी हुआ बंद?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। कुछ चैनल्स नोस्टाल्जिक बन जाते हैं। एमटीवी (MTV) भी उन्हीं में से एक है। 44 साल से दुनियाभर के ऑडियंस को एंटरटेन करने वाले इस एमटीवी के कुछ चैनल्स हमेशा के लिए गायब होने जा रहे हैं जो शायद आपको कभी देखने को न मिले।

पिछले साल ही अक्टूबर महीने में अनाउंस किया गया था कि एमटीवी के कई चैनल्स अब बंद होने जा रहे हैं। यह फैसला उस वक्त लिया गया, जब कंपनी मंदी हालात से गुजर रही थी। 31 दिसंबर को एमटीवी के कुछ चैनल्स को शानदार तरीके से विदाई गई।

एमटीवी चैनल्स को ऐसे दी गई विदाई MTV 44 साल पुराना चैनल है। इसे 1 अगस्त 1981 को यूनाइटेड स्टेट्स में लॉन्च किया गया था। शुरू में यह म्यूजिक बेस्ड चैनल था। एमटीवी पर पहला म्यूजिक वीडियो बगल्स का 'वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार' लगाया गया था। 31 दिसंबर को जब एमटीवी को बंद किया गया तो इसे आखिरी बार दिखाया गया। दिलचस्प बात यह रही कि हर चैनल्स पर अलग-अलग म्यूजिक वीडियोज आखिरी बार लगाया गया जिसमें MTV Music ने 'Video Killed the Radio Star' चलाया, जबकि MTV 90s ने स्पाइस गर्ल्स के गाने 'Goodbye' के साथ खत्म किया। इन म्यूजिक वीडियोज ने पुरानी यादों को ताजा कर दिया।